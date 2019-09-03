Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2870287128722873 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 180 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 17% 30 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 22% 40 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 19% 34 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 50 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 14% 26 Всього голосів : 180 Додано: Вів 03 вер, 2019 22:33 IMPRINTER написав: curiousobro написав: klug написав: ...

На даному етапі мене цікавить, як зміна тарифів відобразиться на мені - ТАСька їсти вже не дає, але дихати ще дозволяє. ...На даному етапі мене цікавить, як зміна тарифів відобразиться на мені - ТАСька їсти вже не дає, але дихати ще дозволяє.

Таська пришла к знаменитому варианту: всех впускать, никого не выпускать Таська пришла к знаменитому варианту: всех впускать, никого не выпускать



Так уже ж даже и не впускает Так уже ж даже и не впускает



Пимпу то оставили

Так что не все так плохо для кредитчиков

А вот выход прикрутили по полной,да. Ни сепа нормального, ни п2п Пимпу то оставилиТак что не все так плохо для кредитчиковА вот выход прикрутили по полной,да. Ни сепа нормального, ни п2п curiousobro Повідомлень: 2305 З нами з: 21.07.17 Подякував: 40 раз. Подякували: 329 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 вер, 2019 22:36 clientage написав: Олег1964 написав: TASCOMBANK написав: Добрый день, вам в уведомлении приходит 03.09? Могли бы вы отправить скриншот в наш чат на официальном сайте? Спасибо. Добрый день, вам в уведомлении приходит 03.09? Могли бы вы отправить скриншот в наш чат на официальном сайте? Спасибо.



У меня тоже с 03.09.

С карты пенса тоже выход теперь платный? Вы чего там? Ладно виику зарубили на выход, но пенсов зачем обижать? У меня тоже с 03.09.С карты пенса тоже выход теперь платный? Вы чего там? Ладно виику зарубили на выход, но пенсов зачем обижать?

Но в кассе то мона обналичить нашару? Я вот думал пенса им привести

Алка тоже смузей подавилась

Неужели таки в ощАд вести? Но в кассе то мона обналичить нашару? Я вот думал пенса им привестиАлка тоже смузей подавиласьНеужели таки в ощАд вести?

В кассе мона пенсам нашару. Тока это мне не интересно.

В тазе пока пенсам 7% на больничку дают.

ОщАд - придумали для пенсов электронные удостоверения, гибрид удостоверения и кредитной карты.

В кассе мона пенсам нашару. Тока это мне не интересно.В тазе пока пенсам 7% на больничку дают.ОщАд - придумали для пенсов электронные удостоверения, гибрид удостоверения и кредитной карты. Олег1964 Повідомлень: 289 З нами з: 03.10.16 Подякував: 9 раз. Подякували: 16 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 вер, 2019 22:40 curiousobro написав: IMPRINTER написав: curiousobro написав: Таська пришла к знаменитому варианту: всех впускать, никого не выпускать Таська пришла к знаменитому варианту: всех впускать, никого не выпускать



Так уже ж даже и не впускает Так уже ж даже и не впускает



Пимпу то оставили

Так что не все так плохо для кредитчиков

А вот выход прикрутили по полной,да. Ни сепа нормального, ни п2п Пимпу то оставилиТак что не все так плохо для кредитчиковА вот выход прикрутили по полной,да. Ни сепа нормального, ни п2п

Если Б5 и Виика без кредита, то пимпы нет.

Если Б5 и Виика без кредита, то пимпы нет. Олег1964 Повідомлень: 289 З нами з: 03.10.16 Подякував: 9 раз. Подякували: 16 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 вер, 2019 22:48 Олег1964 написав: В тазе пока пенсам 7% на больничку дают. В тазе пока пенсам 7% на больничку дают.

тока не надо ля-ля... новым клиентам - 2% в зубы... если у вас пенсионка выпущена до 1 июля 2019 - то 7% до окончания срока действия карты... и не на больничку, а исключительно на аптеки, всего 2 мсс... тока не надо ля-ля... новым клиентам - 2% в зубы... если у вас пенсионка выпущена до 1 июля 2019 - то 7% до окончания срока действия карты... и не на больничку, а исключительно на аптеки, всего 2 мсс... Карамболь Повідомлень: 512 З нами з: 12.12.12 Подякував: 7 раз. Подякували: 31 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 вер, 2019 23:02 Карамболь написав: Олег1964 написав: В тазе пока пенсам 7% на больничку дают. В тазе пока пенсам 7% на больничку дают.

тока не надо ля-ля... новым клиентам - 2% в зубы... если у вас пенсионка выпущена до 1 июля 2019 - то 7% до окончания срока действия карты... и не на больничку, а исключительно на аптеки, всего 2 мсс... тока не надо ля-ля... новым клиентам - 2% в зубы... если у вас пенсионка выпущена до 1 июля 2019 - то 7% до окончания срока действия карты... и не на больничку, а исключительно на аптеки, всего 2 мсс...

Я не переживаю. Значит новым пенсам в таз не нужно.

Зарежут кешбэк - есть другие банки.

Тем более, тут было мнение, что раз пенс (хоть молодой и здоровый), лимиты не дают ни на Б5, ни на Виику.

Может закроем пенса в тазе, еще и в свете изменений входа-выхода по р2р, и лимит нальют? Я не переживаю. Значит новым пенсам в таз не нужно.Зарежут кешбэк - есть другие банки.Тем более, тут было мнение, что раз пенс (хоть молодой и здоровый), лимиты не дают ни на Б5, ни на Виику.Может закроем пенса в тазе, еще и в свете изменений входа-выхода по р2р, и лимит нальют? Олег1964 Повідомлень: 289 З нами з: 03.10.16 Подякував: 9 раз. Подякували: 16 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2870287128722873 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостейМодератори: ТупУм