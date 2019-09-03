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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2870287128722873

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 180
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 22:33

  IMPRINTER написав:
  curiousobro написав:
  klug написав:...
На даному етапі мене цікавить, як зміна тарифів відобразиться на мені - ТАСька їсти вже не дає, але дихати ще дозволяє.

Таська пришла к знаменитому варианту: всех впускать, никого не выпускать :)


Так уже ж даже и не впускает


Пимпу то оставили
Так что не все так плохо для кредитчиков
А вот выход прикрутили по полной,да. Ни сепа нормального, ни п2п
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 22:36

  clientage написав:
  Олег1964 написав:
  TASCOMBANK написав:Добрый день, вам в уведомлении приходит 03.09? Могли бы вы отправить скриншот в наш чат на официальном сайте? Спасибо.


У меня тоже с 03.09.
С карты пенса тоже выход теперь платный? Вы чего там? Ладно виику зарубили на выход, но пенсов зачем обижать?

Но в кассе то мона обналичить нашару? Я вот думал пенса им привести
Алка тоже смузей подавилась :(
Неужели таки в ощАд вести? :(

В кассе мона пенсам нашару. Тока это мне не интересно.
В тазе пока пенсам 7% на больничку дают.
ОщАд - придумали для пенсов электронные удостоверения, гибрид удостоверения и кредитной карты.
:|
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 22:40

  curiousobro написав:
  IMPRINTER написав:
  curiousobro написав:Таська пришла к знаменитому варианту: всех впускать, никого не выпускать :)


Так уже ж даже и не впускает


Пимпу то оставили
Так что не все так плохо для кредитчиков
А вот выход прикрутили по полной,да. Ни сепа нормального, ни п2п

Если Б5 и Виика без кредита, то пимпы нет. :evil:
Олег1964
 
Повідомлень: 289
З нами з: 03.10.16
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 22:48

  Олег1964 написав:В тазе пока пенсам 7% на больничку дают.

тока не надо ля-ля... новым клиентам - 2% в зубы... если у вас пенсионка выпущена до 1 июля 2019 - то 7% до окончания срока действия карты... и не на больничку, а исключительно на аптеки, всего 2 мсс...
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 23:02

  Карамболь написав:
  Олег1964 написав:В тазе пока пенсам 7% на больничку дают.

тока не надо ля-ля... новым клиентам - 2% в зубы... если у вас пенсионка выпущена до 1 июля 2019 - то 7% до окончания срока действия карты... и не на больничку, а исключительно на аптеки, всего 2 мсс...

Я не переживаю. Значит новым пенсам в таз не нужно.
Зарежут кешбэк - есть другие банки.
Тем более, тут было мнение, что раз пенс (хоть молодой и здоровый), лимиты не дают ни на Б5, ни на Виику.
Может закроем пенса в тазе, еще и в свете изменений входа-выхода по р2р, и лимит нальют? :mrgreen:
Олег1964
 
Повідомлень: 289
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