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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 вер, 2019 22:33
IMPRINTER написав: curiousobro написав: klug написав:
...
На даному етапі мене цікавить, як зміна тарифів відобразиться на мені - ТАСька їсти вже не дає, але дихати ще дозволяє.
Таська пришла к знаменитому варианту: всех впускать, никого не выпускать
Так уже ж даже и не впускает
Пимпу то оставили
Так что не все так плохо для кредитчиков
А вот выход прикрутили по полной,да. Ни сепа нормального, ни п2п
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curiousobro
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Додано: Вів 03 вер, 2019 22:36
clientage написав: Олег1964 написав: TASCOMBANK написав:
Добрый день, вам в уведомлении приходит 03.09? Могли бы вы отправить скриншот в наш чат на официальном сайте? Спасибо.
У меня тоже с 03.09.
С карты пенса тоже выход теперь платный? Вы чего там? Ладно виику зарубили на выход, но пенсов зачем обижать?
Но в кассе то мона обналичить нашару? Я вот думал пенса им привести
Алка тоже смузей подавилась
Неужели таки в ощАд вести?
В кассе мона пенсам нашару. Тока это мне не интересно.
В тазе пока пенсам 7% на больничку дают.
ОщАд - придумали для пенсов электронные удостоверения, гибрид удостоверения и кредитной карты.
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Олег1964
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Додано: Вів 03 вер, 2019 22:40
curiousobro написав: IMPRINTER написав: curiousobro написав:
Таська пришла к знаменитому варианту: всех впускать, никого не выпускать
Так уже ж даже и не впускает
Пимпу то оставили
Так что не все так плохо для кредитчиков
А вот выход прикрутили по полной,да. Ни сепа нормального, ни п2п
Если Б5 и Виика без кредита, то пимпы нет.
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Олег1964
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Додано: Вів 03 вер, 2019 22:48
Олег1964 написав:
В тазе пока пенсам 7% на больничку дают.
тока не надо ля-ля... новым клиентам - 2% в зубы... если у вас пенсионка выпущена до 1 июля 2019 - то 7% до окончания срока действия карты... и не на больничку, а исключительно на аптеки, всего 2 мсс...
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Карамболь
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Додано: Вів 03 вер, 2019 23:02
Карамболь написав: Олег1964 написав:
В тазе пока пенсам 7% на больничку дают.
тока не надо ля-ля... новым клиентам - 2% в зубы... если у вас пенсионка выпущена до 1 июля 2019 - то 7% до окончания срока действия карты... и не на больничку, а исключительно на аптеки, всего 2 мсс...
Я не переживаю. Значит новым пенсам в таз не нужно.
Зарежут кешбэк - есть другие банки.
Тем более, тут было мнение, что раз пенс (хоть молодой и здоровый), лимиты не дают ни на Б5, ни на Виику.
Может закроем пенса в тазе, еще и в свете изменений входа-выхода по р2р, и лимит нальют?
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Олег1964
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Додано: Сер 04 вер, 2019 06:53
Правильно ли я понимаю в свете изменения тарифов, что выход с карты ТАСа по п2п сторонним сервисом - остался без комиссии?
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dr_morgenstern
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Додано: Сер 04 вер, 2019 06:58
dr_morgenstern написав:
Правильно ли я понимаю в свете изменения тарифов, что выход с карты ТАСа по п2п сторонним сервисом - остался без комиссии?
Изменились тарифы сервиса тас2ю.
Тарифы по картам пока не менялись.
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guntherhouse777
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Додано: Сер 04 вер, 2019 09:34
Одну гривневую плативку оставлю остальные пойду позакрываю.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
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VLADPn
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