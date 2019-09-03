Подскажите, откуда у Вас такая информация, в чате и на гор. линии утверждают, что 2% для всех и для новых и для старых в том числе выпущенных до 1.07.2019!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 вер, 2019 12:46
Подскажите, откуда у Вас такая информация, в чате и на гор. линии утверждают, что 2% для всех и для новых и для старых в том числе выпущенных до 1.07.2019!
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Додано: Сер 04 вер, 2019 12:57
Врут, чтоб не чувствовали обделенным и шли, радуясь и 2%. Мне сегодня рассказывали, что ждите акций, они часто будут, чтобы я в Приват не пошел, раз уж у них 7% ушло.
Додано: Сер 04 вер, 2019 13:22
ничем - пока на карте не появятся деньги для оплаты годового обслуживания она будет заблокирована на выход
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