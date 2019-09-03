RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2871287228732874

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 180
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 12:46

  Карамболь написав:
  Олег1964 написав:В тазе пока пенсам 7% на больничку дают.

тока не надо ля-ля... новым клиентам - 2% в зубы... если у вас пенсионка выпущена до 1 июля 2019 - то 7% до окончания срока действия карты... и не на больничку, а исключительно на аптеки, всего 2 мсс...

Подскажите, откуда у Вас такая информация, в чате и на гор. линии утверждают, что 2% для всех и для новых и для старых в том числе выпущенных до 1.07.2019!
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. Y9Z2SYA
югин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 211
З нами з: 09.09.15
Подякував: 87 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 12:57

  югин написав:Подскажите, откуда у Вас такая информация, в чате и на гор. линии утверждают, что 2% для всех и для новых и для старых в том числе выпущенных до 1.07.2019!

Врут, чтоб не чувствовали обделенным и шли, радуясь и 2%. Мне сегодня рассказывали, что ждите акций, они часто будут, чтобы я в Приват не пошел, раз уж у них 7% ушло.
Slx
 
Повідомлень: 125
З нами з: 23.07.18
Подякував: 42 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 13:22

  dengon написав:Подскажите, чем-то чревато акционный Weekend до снятия абонплаты обнулить, заблокировать в TAS2U и забыть про него навсегда?
Лень ногами в отделение идти закрывать :)

ничем - пока на карте не появятся деньги для оплаты годового обслуживания она будет заблокирована на выход
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 9794
З нами з: 23.01.13
Подякував: 277 раз.
Подякували: 1380 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2871287228732874
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: guntherhouse777, MASolomko, Slx, TDK і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.