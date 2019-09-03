lel написав:Я закрою. Мне кредитный лимит не дали. Буду платить с кредитки Б-5. Будет 1% кэшбэка + грейс 30-45 дней. И Аллой с грейсом 60 дней. Те же 2%.
а шо у аллы уже 60 дней грейс?
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Додано: Сер 04 вер, 2019 14:13
а шо у аллы уже 60 дней грейс?
Додано: Сер 04 вер, 2019 14:27
Інформуємо, що з 29.08.2019 є можливість збільшення/зменшення кредитного ліміту при зверненні Клієнта до відділення.
Для цього більше не потрібно закривати картку.
Карти по яким може бути змінено кредитний ліміт:
Кредитна карта «Велика п’ятірка»;
Кредитна карта Weekend Card;
Кредитна карта «PudraCard»;
Критерії, за умов яких, може бути збільшення кредитного ліміту по кредитній карті:
Не було збільшення кредитного ліміту по цій карті за останні 6 міс.;
Ви користуєтесь карткою, по якій хоче збільшити кредитний ліміт, 3 і більше місяців;
У вас немає поточного прострочення по кредитах в Банку;
У вас немає факту прострочення 30+ днів за кредитами ТКБ, за останні 6 місяців;
При оформленні кредитного ліміту на суму 30 тис. грн. і більше, обов’язково необхідно додати документ, що підтверджує доходи клієнта.
Додано: Сер 04 вер, 2019 14:45
Re: ТАСКОМБАНК
TASCOMBANK, очень хорошие новости
Такая возможность доступна во всех областях и городах, например, г. Славянске Донецкой области? И, если выдали карту с нулевым кредитным лимитом, то его по данному обращению можно будет повысить?
Додано: Сер 04 вер, 2019 14:58
TASCOMBANK, если Викенд изначально выдавался как дебетный - то есть смысл просить кредитный лимит, или статус дебетного за ним закрепился навсегда?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 04 вер, 2019 14:59
Додано: Сер 04 вер, 2019 15:06
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Сер 04 вер, 2019 15:33
Re: ТАСКОМБАНК
Война приложений? 2ю вводит комиссию на п2п, а пумб с завтра убирает, если правильно все понял
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Додано: Сер 04 вер, 2019 15:34
повышение лимита
TASCOMBANK из ваших новостей есть вопрос - на какое отделение нужно идти для повышения лимита? На любое или где оформлял карту (где обслуживается карсчет)?
Додано: Сер 04 вер, 2019 15:39
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