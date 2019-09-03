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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2873287428752876>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 180
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 14:13

  lel написав:
guntherhouse777 написав:
  IMPRINTER написав:Stringer

у меня к примеру 1 сентября прошел год.
я пришел 10 сентября закрывать счет - мне его закроют без внесения абонки?

А коммуналь чем платить?
Зимой то бонусов бабитских может не хватить.
Да и маленькие суммы выгоднее Викой.
Я закрою. Мне кредитный лимит не дали. Буду платить с кредитки Б-5. Будет 1% кэшбэка + грейс 30-45 дней. И Аллой с грейсом 60 дней. Те же 2%.

а шо у аллы уже 60 дней грейс?
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 14:27

  lel написав:
guntherhouse777 написав:
  IMPRINTER написав:Stringer

у меня к примеру 1 сентября прошел год.
я пришел 10 сентября закрывать счет - мне его закроют без внесения абонки?

А коммуналь чем платить?
Зимой то бонусов бабитских может не хватить.
Да и маленькие суммы выгоднее Викой.
Я закрою. Мне кредитный лимит не дали. Буду платить с кредитки Б-5. Будет 1% кэшбэка + грейс 30-45 дней. И Аллой с грейсом 60 дней. Те же 2%.


Інформуємо, що з 29.08.2019 є можливість збільшення/зменшення кредитного ліміту при зверненні Клієнта до відділення.
Для цього більше не потрібно закривати картку.

Карти по яким може бути змінено кредитний ліміт:
 Кредитна карта «Велика п’ятірка»;
 Кредитна карта Weekend Card;
 Кредитна карта «PudraCard»;


Критерії, за умов яких, може бути збільшення кредитного ліміту по кредитній карті:
 Не було збільшення кредитного ліміту по цій карті за останні 6 міс.;
 Ви користуєтесь карткою, по якій хоче збільшити кредитний ліміт, 3 і більше місяців;
 У вас немає поточного прострочення по кредитах в Банку;
 У вас немає факту прострочення 30+ днів за кредитами ТКБ, за останні 6 місяців;
 При оформленні кредитного ліміту на суму 30 тис. грн. і більше, обов’язково необхідно додати документ, що підтверджує доходи клієнта.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 14:45

Re: ТАСКОМБАНК

TASCOMBANK, очень хорошие новости :D

Такая возможность доступна во всех областях и городах, например, г. Славянске Донецкой области? И, если выдали карту с нулевым кредитным лимитом, то его по данному обращению можно будет повысить?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 14:58

TASCOMBANK, если Викенд изначально выдавался как дебетный - то есть смысл просить кредитный лимит, или статус дебетного за ним закрепился навсегда?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 14:59

  MASolomko написав:TASCOMBANK, очень хорошие новости :D

Такая возможность доступна во всех областях и городах, например, г. Славянске Донецкой области? И, если выдали карту с нулевым кредитным лимитом, то его по данному обращению можно будет повысить?



Добрый день, да.
TASCOMBANK
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отд-ях есть методичка или импровизация?
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 15:06

Re: ТАСКОМБАНК

Hack-Stock написав:
  lel написав:
guntherhouse777 написав:[quote="4739313:IMPRINTER"]Stringer
Я закрою. Мне кредитный лимит не дали. Буду платить с кредитки Б-5. Будет 1% кэшбэка + грейс 30-45 дней. И Аллой с грейсом 60 дней. Те же 2%.

а шо у аллы уже 60 дней грейс?


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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 15:33

Re: ТАСКОМБАНК

Война приложений? 2ю вводит комиссию на п2п, а пумб с завтра убирает, если правильно все понял
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 15:34

повышение лимита

TASCOMBANK из ваших новостей есть вопрос - на какое отделение нужно идти для повышения лимита? На любое или где оформлял карту (где обслуживается карсчет)?
STIGA
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 15:39

  Вкладчик1234 написав:TASCOMBANK, если Викенд изначально выдавался как дебетный - то есть смысл просить кредитный лимит, или статус дебетного за ним закрепился навсегда?



Да, можете обратиться в отделение.
TASCOMBANK
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