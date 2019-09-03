Додано: Сер 04 вер, 2019 14:58

TASCOMBANK, если Викенд изначально выдавался как дебетный - то есть смысл просить кредитный лимит, или статус дебетного за ним закрепился навсегда?

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин