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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 вер, 2019 15:41
STIGA написав:TASCOMBANK
из ваших новостей есть вопрос - на какое отделение нужно идти для повышения лимита? На любое или где оформлял карту (где обслуживается карсчет)?
На любое удобное вам. Только обращаем внимание, что если вы обратитесь в отделение не за которым закреплены, то это может потребовать больше времени.
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Додано: Сер 04 вер, 2019 15:43
TASCOMBANK
Возможное автоматическое повышение лимита один-два раза в год остаётся?
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Додано: Сер 04 вер, 2019 15:46
TASCOMBANK, при отказе в повышении не снизят существующий?
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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Додано: Сер 04 вер, 2019 15:51
TASCOMBANK написав: STIGA написав:TASCOMBANK
из ваших новостей есть вопрос - на какое отделение нужно идти для повышения лимита? На любое или где оформлял карту (где обслуживается карсчет)?
На любое удобное вам. Только обращаем внимание, что если вы обратитесь в отделение не за которым закреплены, то это может потребовать больше времени.
А такое повышение лимита выполняется через скоринг или прескоринг, т. е. с запросом в то же УБКИ или без?
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 04 вер, 2019 15:52
Hack-Stock написав: lel написав:
]Я закрою. Мне кредитный лимит не дали. Буду платить с кредитки Б-5. Будет 1% кэшбэка + грейс 30-45 дней. И Аллой с грейсом 60 дней. Те же 2%.
а шо у аллы уже 60 дней грейс?
с весны вроде грейс увеличили до 62 дней.
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mephala
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Додано: Сер 04 вер, 2019 15:56
Vorlon написав:TASCOMBANK
Возможное автоматическое повышение лимита один-два раза в год остаётся?
Да.
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Додано: Сер 04 вер, 2019 16:06
mephala написав: Hack-Stock написав: lel написав:
]Я закрою. Мне кредитный лимит не дали. Буду платить с кредитки Б-5. Будет 1% кэшбэка + грейс 30-45 дней. И Аллой с грейсом 60 дней. Те же 2%.
а шо у аллы уже 60 дней грейс?
с весны вроде грейс увеличили до 62 дней.
так а 60 грн за задолженность после РД вас не смущает?
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Hack-Stock
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Додано: Сер 04 вер, 2019 16:11
Hack-Stock написав:
так а 60 грн за задолженность после РД вас не смущает?
После обсуждения на ветке Альфы, приняли решение, что на сумме свыше 6т грн - не смущает
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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vollena71
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