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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2874287528762877>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 180
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 15:41

  STIGA написав:TASCOMBANK из ваших новостей есть вопрос - на какое отделение нужно идти для повышения лимита? На любое или где оформлял карту (где обслуживается карсчет)?


На любое удобное вам. Только обращаем внимание, что если вы обратитесь в отделение не за которым закреплены, то это может потребовать больше времени.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 15:43

TASCOMBANK
Возможное автоматическое повышение лимита один-два раза в год остаётся?
Vorlon
 
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TASCOMBANK, при отказе в повышении не снизят существующий?
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 15:51

  TASCOMBANK написав:
  STIGA написав:TASCOMBANK из ваших новостей есть вопрос - на какое отделение нужно идти для повышения лимита? На любое или где оформлял карту (где обслуживается карсчет)?


На любое удобное вам. Только обращаем внимание, что если вы обратитесь в отделение не за которым закреплены, то это может потребовать больше времени.

А такое повышение лимита выполняется через скоринг или прескоринг, т. е. с запросом в то же УБКИ или без?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 15:52

  Hack-Stock написав:
  lel написав:]Я закрою. Мне кредитный лимит не дали. Буду платить с кредитки Б-5. Будет 1% кэшбэка + грейс 30-45 дней. И Аллой с грейсом 60 дней. Те же 2%.

а шо у аллы уже 60 дней грейс?

с весны вроде грейс увеличили до 62 дней.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 15:56

  Vorlon написав:TASCOMBANK
Возможное автоматическое повышение лимита один-два раза в год остаётся?


Да.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 16:06

  mephala написав:
  Hack-Stock написав:
  lel написав:]Я закрою. Мне кредитный лимит не дали. Буду платить с кредитки Б-5. Будет 1% кэшбэка + грейс 30-45 дней. И Аллой с грейсом 60 дней. Те же 2%.

а шо у аллы уже 60 дней грейс?

с весны вроде грейс увеличили до 62 дней.

так а 60 грн за задолженность после РД вас не смущает?
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 16:11

  Hack-Stock написав:так а 60 грн за задолженность после РД вас не смущает?

После обсуждения на ветке Альфы, приняли решение, что на сумме свыше 6т грн - не смущает
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 16:44

TASCOMBANK
так если отд только заполняет
почему в иб не заполнить самому формочку?
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 16:44

  TASCOMBANK написав:Інформуємо, що з 29.08.2019 є можливість збільшення/зменшення кредитного ліміту при зверненні Клієнта до відділення.
Для цього більше не потрібно закривати картку.

Карти по яким може бути змінено кредитний ліміт:
 Кредитна карта «Велика п’ятірка»;
 Кредитна карта Weekend Card;
 Кредитна карта «PudraCard»;


Критерії, за умов яких, може бути збільшення кредитного ліміту по кредитній карті:
 Не було збільшення кредитного ліміту по цій карті за останні 6 міс.;
 Ви користуєтесь карткою, по якій хоче збільшити кредитний ліміт, 3 і більше місяців;
 У вас немає поточного прострочення по кредитах в Банку;
 У вас немає факту прострочення 30+ днів за кредитами ТКБ, за останні 6 місяців;
 При оформленні кредитного ліміту на суму 30 тис. грн. і більше, обов’язково необхідно додати документ, що підтверджує доходи клієнта.


И мне тоже можно? :roll: :o :oops:
Олег1964
 
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