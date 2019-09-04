ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 вер, 2019 16:54
Hack-Stock написав: mephala написав: Hack-Stock написав:
а шо у аллы уже 60 дней грейс?
с весны вроде грейс увеличили до 62 дней.
так а 60 грн за задолженность после РД вас не смущает?
а при чем 60 грн к грейсу? вы вообще понимаете что такое грейс?
Что такое грейс-период
mephala
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Додано: Сер 04 вер, 2019 17:48
clientage написав:
А такое повышение лимита выполняется через скоринг или прескоринг, т. е. с запросом в то же УБКИ или без?
Чего то он проигнорил этот вопрос...
Maksi2
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Додано: Сер 04 вер, 2019 18:15
TASCOMBANK написав: MASolomko написав:
Такая возможность доступна во всех областях и городах, например, г. Славянске Донецкой области?
И, если выдали карту с нулевым кредитным лимитом, то его по данному обращению можно будет повысить?
Добрый день, да.
Прекрасный ответ.
Хотелось бы понять: это ответ на первый вопрос, на второй вопрос или на оба ?
mustbe
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Додано: Сер 04 вер, 2019 18:22
человек писал, шо будет платить аллой с грейсом 60 дней коммуналку и при этом зарабатывать 2%.
Hack-Stock
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