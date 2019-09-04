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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2874287528762877

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 180
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 16:54

  Hack-Stock написав:
  mephala написав:
  Hack-Stock написав:а шо у аллы уже 60 дней грейс?

с весны вроде грейс увеличили до 62 дней.

так а 60 грн за задолженность после РД вас не смущает?

а при чем 60 грн к грейсу? вы вообще понимаете что такое грейс?
Что такое грейс-период
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 17:48

  clientage написав:А такое повышение лимита выполняется через скоринг или прескоринг, т. е. с запросом в то же УБКИ или без?

Чего то он проигнорил этот вопрос...
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 18:15

  TASCOMBANK написав:
  MASolomko написав:Такая возможность доступна во всех областях и городах, например, г. Славянске Донецкой области?
И, если выдали карту с нулевым кредитным лимитом, то его по данному обращению можно будет повысить?

Добрый день, да.

Прекрасный ответ.
Хотелось бы понять: это ответ на первый вопрос, на второй вопрос или на оба ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 18:22

  mephala написав:а при чем 60 грн к грейсу? вы вообще понимаете что такое грейс?
Что такое грейс-период

человек писал, шо будет платить аллой с грейсом 60 дней коммуналку и при этом зарабатывать 2%.
Hack-Stock
 
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  #<1 ... 2874287528762877
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