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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2875287628772878>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 180
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 16:54

  Hack-Stock написав:
  mephala написав:
  Hack-Stock написав:а шо у аллы уже 60 дней грейс?

с весны вроде грейс увеличили до 62 дней.

так а 60 грн за задолженность после РД вас не смущает?

а при чем 60 грн к грейсу? вы вообще понимаете что такое грейс?
Что такое грейс-период
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 17:48

  clientage написав:А такое повышение лимита выполняется через скоринг или прескоринг, т. е. с запросом в то же УБКИ или без?

Чего то он проигнорил этот вопрос...
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 18:15

  TASCOMBANK написав:
  MASolomko написав:Такая возможность доступна во всех областях и городах, например, г. Славянске Донецкой области?
И, если выдали карту с нулевым кредитным лимитом, то его по данному обращению можно будет повысить?

Добрый день, да.

Прекрасный ответ.
Хотелось бы понять: это ответ на первый вопрос, на второй вопрос или на оба ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 18:22

  mephala написав:а при чем 60 грн к грейсу? вы вообще понимаете что такое грейс?
Что такое грейс-период

человек писал, шо будет платить аллой с грейсом 60 дней коммуналку и при этом зарабатывать 2%.
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 19:56

Re: ТАСКОМБАНК

  Hack-Stock написав:человек писал, шо будет платить аллой с грейсом 60 дней коммуналку и при этом зарабатывать 2%.

Ну там (типа)2% получаются косвенно :)
Из-за того, шо грейс у Алки на 2 месяца, а 1мес грейса эквив-н примерно 1% прибыли в случае размещения собственных средств на депозите под ~15% годовых. И, кстати, Алка орехов за коммуналку даже 0.5% не насыпает.
В то же время оплата Виикой кроме КБ-2% тоже принесет порядка 1.5% косвенного дохода в мес. из-за грейса (причем с типаабонкой 365/12= 30грн :mrgreen:)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 20:03

  clientage написав:
  Hack-Stock написав:человек писал, шо будет платить аллой с грейсом 60 дней коммуналку и при этом зарабатывать 2%.

Ну там (типа)2% получаются косвенно :)
Из-за того, шо грейс у Алки на 2 месяца, а 1мес грейса эквив-н примерно 1% прибыли в случае размещения собственных средств на депозите под ~15% годовых. И, кстати, Алка орехов за коммуналку даже 0.5% не насыпает.
В то же время оплата Виикой кроме КБ-2% тоже принесет порядка 1.5% косвенного дохода в мес. из-за грейса (причем с типаабонкой 365/12= 30грн :mrgreen:)

так у нас же народ какой.
у алки 60 грн в месяц - та вы шо это же платный грейс.
а у таськи 365 грн в год - та вы шо у таськи же грейс бесплатный.
:lol:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 20:15

  mephala написав:
  clientage написав:
  Hack-Stock написав:человек писал, шо будет платить аллой с грейсом 60 дней коммуналку и при этом зарабатывать 2%.

Ну там (типа)2% получаются косвенно :)
Из-за того, шо грейс у Алки на 2 месяца, а 1мес грейса эквив-н примерно 1% прибыли в случае размещения собственных средств на депозите под ~15% годовых. И, кстати, Алка орехов за коммуналку даже 0.5% не насыпает.
В то же время оплата Виикой кроме КБ-2% тоже принесет порядка 1.5% косвенного дохода в мес. из-за грейса (причем с типаабонкой 365/12= 30грн :mrgreen:)

так у нас же народ какой.
у алки 60 грн в месяц - та вы шо это же платный грейс.
а у таськи 365 грн в год - та вы шо у таськи же грейс бесплатный.
:lol:

у меня бесплатный, вика по акции на шару, ну и 60 грн в месяц это в два раза дороже чем 365 в год
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 20:18

Что это такое было ?

В атб сегодня на кассе "не правильный пин" ну думаю может кнопочку задел соседнюю. Повторяю внимательней ,снова не то. Да ладно захожу на обратном пути в другой магазин и то же самое. Это покращення какое то или глюк ? У кого нибудь сегодня такое было?
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 20:32

Re: ТАСКОМБАНК

Hack-Stock написав:
  mephala написав:
  clientage написав:[quote="4739555:Hack-Stock"]человек писал, шо будет платить аллой с грейсом 60 дней коммуналку и при этом зарабатывать 2%.

Ну там (типа)2% получаются косвенно :)
Из-за того, шо грейс у Алки на 2 месяца, а 1мес грейса эквив-н примерно 1% прибыли в случае размещения собственных средств на депозите под ~15% годовых. И, кстати, Алка орехов за коммуналку даже 0.5% не насыпает.
В то же время оплата Виикой кроме КБ-2% тоже принесет порядка 1.5% косвенного дохода в мес. из-за грейса (причем с типаабонкой 365/12= 30грн :mrgreen:)

так у нас же народ какой.
у алки 60 грн в месяц - та вы шо это же платный грейс.
а у таськи 365 грн в год - та вы шо у таськи же грейс бесплатный.

у меня бесплатный, вика по акции на шару, ну и 60 грн в месяц это в два раза дороже чем 365 в год[/quote]Акционные вроде уже в апреле платно продлевались? Первый год да, шара
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 20:39

а при чем 60 грн к грейсу? вы вообще понимаете что такое грейс?
Что такое грейс-период[/quote]




В ряде банков расчётный период рассчитывается индивидуально – со дня формирования выписки. Чтобы выяснить продолжительность беспроцентного периода, необходимо знать точную дату составления последней выписки по лицевому счёту.

А это жесть где то у нас есть?
guntherhouse777
 
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