MASolomko написав:Такая возможность доступна во всех областях и городах, например, г. Славянске Донецкой области? И, если выдали карту с нулевым кредитным лимитом, то его по данному обращению можно будет повысить?
Добрый день, да.
Прекрасный ответ. Хотелось бы понять: это ответ на первый вопрос, на второй вопрос или на оба ?
Hack-Stock написав:человек писал, шо будет платить аллой с грейсом 60 дней коммуналку и при этом зарабатывать 2%.
Ну там (типа)2% получаются косвенно Из-за того, шо грейс у Алки на 2 месяца, а 1мес грейса эквив-н примерно 1% прибыли в случае размещения собственных средств на депозите под ~15% годовых. И, кстати, Алка орехов за коммуналку даже 0.5% не насыпает. В то же время оплата Виикой кроме КБ-2% тоже принесет порядка 1.5% косвенного дохода в мес. из-за грейса (причем с типаабонкой 365/12= 30грн )
Hack-Stock написав:человек писал, шо будет платить аллой с грейсом 60 дней коммуналку и при этом зарабатывать 2%.
Ну там (типа)2% получаются косвенно Из-за того, шо грейс у Алки на 2 месяца, а 1мес грейса эквив-н примерно 1% прибыли в случае размещения собственных средств на депозите под ~15% годовых. И, кстати, Алка орехов за коммуналку даже 0.5% не насыпает. В то же время оплата Виикой кроме КБ-2% тоже принесет порядка 1.5% косвенного дохода в мес. из-за грейса (причем с типаабонкой 365/12= 30грн )
так у нас же народ какой. у алки 60 грн в месяц - та вы шо это же платный грейс. а у таськи 365 грн в год - та вы шо у таськи же грейс бесплатный.
Hack-Stock написав:человек писал, шо будет платить аллой с грейсом 60 дней коммуналку и при этом зарабатывать 2%.
Ну там (типа)2% получаются косвенно Из-за того, шо грейс у Алки на 2 месяца, а 1мес грейса эквив-н примерно 1% прибыли в случае размещения собственных средств на депозите под ~15% годовых. И, кстати, Алка орехов за коммуналку даже 0.5% не насыпает. В то же время оплата Виикой кроме КБ-2% тоже принесет порядка 1.5% косвенного дохода в мес. из-за грейса (причем с типаабонкой 365/12= 30грн )
так у нас же народ какой. у алки 60 грн в месяц - та вы шо это же платный грейс. а у таськи 365 грн в год - та вы шо у таськи же грейс бесплатный.
у меня бесплатный, вика по акции на шару, ну и 60 грн в месяц это в два раза дороже чем 365 в год
В атб сегодня на кассе "не правильный пин" ну думаю может кнопочку задел соседнюю. Повторяю внимательней ,снова не то. Да ладно захожу на обратном пути в другой магазин и то же самое. Это покращення какое то или глюк ? У кого нибудь сегодня такое было?
clientage написав:[quote="4739555:Hack-Stock"]человек писал, шо будет платить аллой с грейсом 60 дней коммуналку и при этом зарабатывать 2%.
Ну там (типа)2% получаются косвенно Из-за того, шо грейс у Алки на 2 месяца, а 1мес грейса эквив-н примерно 1% прибыли в случае размещения собственных средств на депозите под ~15% годовых. И, кстати, Алка орехов за коммуналку даже 0.5% не насыпает. В то же время оплата Виикой кроме КБ-2% тоже принесет порядка 1.5% косвенного дохода в мес. из-за грейса (причем с типаабонкой 365/12= 30грн )
так у нас же народ какой. у алки 60 грн в месяц - та вы шо это же платный грейс. а у таськи 365 грн в год - та вы шо у таськи же грейс бесплатный.
у меня бесплатный, вика по акции на шару, ну и 60 грн в месяц это в два раза дороже чем 365 в год[/quote]Акционные вроде уже в апреле платно продлевались? Первый год да, шара
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В ряде банков расчётный период рассчитывается индивидуально – со дня формирования выписки. Чтобы выяснить продолжительность беспроцентного периода, необходимо знать точную дату составления последней выписки по лицевому счёту.