Не переживайте, всё будет. И скоринг, и прескоринг, и УБКИ.
Никак без этого.
И может, представитель это она.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 вер, 2019 20:48
Додано: Сер 04 вер, 2019 20:52
У меня было, но не сегодня, пин тупо перестал подходить. Вылечилось платной сменой пина через ГЛ, 10 грн. Мда.. таз - щипач.
Он писал "я узнавал", значит штрих.
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