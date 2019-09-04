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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 вер, 2019 20:48
Maksi2 написав: clientage написав:
А такое повышение лимита выполняется через скоринг или прескоринг, т. е. с запросом в то же УБКИ или без?
Чего то он проигнорил этот вопрос...
Не переживайте, всё будет. И скоринг, и прескоринг, и УБКИ.
Никак без этого.
И может, представитель это она.
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Олег1964
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Додано: Сер 04 вер, 2019 20:52
Дядя Дима написав:
В атб сегодня на кассе "не правильный пин" ну думаю может кнопочку задел соседнюю. Повторяю внимательней ,снова не то. Да ладно захожу на обратном пути в другой магазин и то же самое. Это покращення какое то или глюк ? У кого нибудь сегодня такое было?
У меня было, но не сегодня, пин тупо перестал подходить. Вылечилось платной сменой пина через ГЛ, 10 грн. Мда.. таз - щипач.
Олег1964 написав:
И может, представитель это она.
Он писал "я узнавал", значит штрих.
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Maksi2
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Додано: Сер 04 вер, 2019 22:00
он она
чья очередь логиниться под тас
такой и пол
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v57
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Додано: Чет 05 вер, 2019 08:18
Hack-Stock написав: mephala написав:
так у нас же народ какой.
у алки 60 грн в месяц - та вы шо это же платный грейс.
а у таськи 365 грн в год - та вы шо у таськи же грейс бесплатный.
у меня бесплатный, вика по акции на шару, ну и 60 грн в месяц это в два раза дороже чем 365 в год
во первых - акция есть акция. это не стандартные условия.
а во вторых - какая разница в сколько раз дароже или дешевле. главное сам факт наличия абонки.
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mephala
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