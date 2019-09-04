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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2875287628772878

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 180
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 20:48

  Maksi2 написав:
  clientage написав:А такое повышение лимита выполняется через скоринг или прескоринг, т. е. с запросом в то же УБКИ или без?

Чего то он проигнорил этот вопрос...


Не переживайте, всё будет. И скоринг, и прескоринг, и УБКИ.
Никак без этого. :mrgreen:
И может, представитель это она. :|
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 20:52

  Дядя Дима написав:В атб сегодня на кассе "не правильный пин" ну думаю может кнопочку задел соседнюю. Повторяю внимательней ,снова не то. Да ладно захожу на обратном пути в другой магазин и то же самое. Это покращення какое то или глюк ? У кого нибудь сегодня такое было?

У меня было, но не сегодня, пин тупо перестал подходить. Вылечилось платной сменой пина через ГЛ, 10 грн. Мда.. таз - щипач.
  Олег1964 написав:И может, представитель это она. :|

Он писал "я узнавал", значит штрих.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 22:00

он она
чья очередь логиниться под тас
такой и пол :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 08:18

  Hack-Stock написав:
  mephala написав:так у нас же народ какой.
у алки 60 грн в месяц - та вы шо это же платный грейс.
а у таськи 365 грн в год - та вы шо у таськи же грейс бесплатный.
:lol:

у меня бесплатный, вика по акции на шару, ну и 60 грн в месяц это в два раза дороже чем 365 в год

во первых - акция есть акция. это не стандартные условия.
а во вторых - какая разница в сколько раз дароже или дешевле. главное сам факт наличия абонки.
mephala
 
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  #<1 ... 2875287628772878
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