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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 вер, 2019 20:48
Maksi2 написав: clientage написав:
А такое повышение лимита выполняется через скоринг или прескоринг, т. е. с запросом в то же УБКИ или без?
Чего то он проигнорил этот вопрос...
Не переживайте, всё будет. И скоринг, и прескоринг, и УБКИ.
Никак без этого.
И может, представитель это она.
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Олег1964
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Додано: Сер 04 вер, 2019 20:52
Дядя Дима написав:
В атб сегодня на кассе "не правильный пин" ну думаю может кнопочку задел соседнюю. Повторяю внимательней ,снова не то. Да ладно захожу на обратном пути в другой магазин и то же самое. Это покращення какое то или глюк ? У кого нибудь сегодня такое было?
У меня было, но не сегодня, пин тупо перестал подходить. Вылечилось платной сменой пина через ГЛ, 10 грн. Мда.. таз - щипач.
Олег1964 написав:
И может, представитель это она.
Он писал "я узнавал", значит штрих.
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Maksi2
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Додано: Сер 04 вер, 2019 22:00
он она
чья очередь логиниться под тас
такой и пол
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v57
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Додано: Чет 05 вер, 2019 08:18
Hack-Stock написав: mephala написав:
так у нас же народ какой.
у алки 60 грн в месяц - та вы шо это же платный грейс.
а у таськи 365 грн в год - та вы шо у таськи же грейс бесплатный.
у меня бесплатный, вика по акции на шару, ну и 60 грн в месяц это в два раза дороже чем 365 в год
во первых - акция есть акция. это не стандартные условия.
а во вторых - какая разница в сколько раз дароже или дешевле. главное сам факт наличия абонки.
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mephala
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Додано: Чет 05 вер, 2019 10:16
Олег1964 написав:
Не переживайте, всё будет. И скоринг, и прескоринг, и УБКИ. Никак без этого.
И может, представитель это она.
[/quote]
Туфта все это. Очередной пук тазика. Моя ситуация с Б5 полностью подпадает под ранее перечисленные условия вчера. Активно юзаю с февраля 16-го, и ни в одну из волн лимиту не добавили. Даже при перевыпуске. Прочитав вчера о "новых" возможностях, утром уже был в отделении. Менеджер по новой заполняла анкету (место работы, доход, дети, лимиты в других банках и т.п.). Отказ пришел через час. Мой единственный "грешок", которым хоть как-то можно объяснить упертость тазика - это Миха. Но ведь в феврале 16-го при открытии сходу дали 5800. Да и другие банки щедро и наливали и периодически поднимали...Ладно, переживем...
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patrikk
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Додано: Чет 05 вер, 2019 10:21
patrikk написав:Туфта все это. Очередной пук тазика. Моя ситуация с Б5 полностью подпадает под ранее перечисленные условия вчера. Активно юзаю с февраля 16-го, и ни в одну из волн лимиту не добавили. Даже при перевыпуске. Прочитав вчера о "новых" возможностях, утром уже был в отделении. Менеджер по новой заполняла анкету (место работы, доход, дети, лимиты в других банках и т.п.). Отказ пришел через час. Мой единственный "грешок", которым хоть как-то можно объяснить упертость тазика - это Миха. Но ведь в феврале 16-го при открытии сходу дали 5800. Да и другие банки щедро и наливали и периодически поднимали...Ладно, переживем...
Ну так в том и причина - Миха + много лимитов других банков
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Faceless
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Додано: Чет 05 вер, 2019 10:24
mustbe написав: TASCOMBANK написав: MASolomko написав:
Такая возможность доступна во всех областях и городах, например, г. Славянске Донецкой области?
И, если выдали карту с нулевым кредитным лимитом, то его по данному обращению можно будет повысить?
Добрый день, да.
Прекрасный ответ.
Хотелось бы понять: это ответ на первый вопрос, на второй вопрос или на оба ?
Добрый день, извините за неточность. Ответ был на первый и второй вопрос.
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Додано: Чет 05 вер, 2019 10:33
patrikk написав:
...утром уже был в отделении. Менеджер по новой заполняла анкету (место работы, доход, дети, лимиты в других банках и т.п.). Отказ пришел через час.
В анкете надо указывать два номера друга и т. п.?
Я просто думаю есть ли резон подготовиться и попытать своё счастье? Поскольку мне карту выдавали без кредлима из-за того, что прописка в Донецкой области.
PS И что лучше: идти к ним, когда в кредитной истории есть большие суммы, которые надо погасить по картам в других банках в этом месяце (в рамках льготного периода), или лучше загасить и потом к ним?
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MASolomko
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Додано: Чет 05 вер, 2019 10:41
Faceless написав:
patrikk написав:Туфта все это. Очередной пук тазика. Моя ситуация с Б5 полностью подпадает под ранее перечисленные условия вчера. Активно юзаю с февраля 16-го, и ни в одну из волн лимиту не добавили. Даже при перевыпуске. Прочитав вчера о "новых" возможностях, утром уже был в отделении. Менеджер по новой заполняла анкету (место работы, доход, дети, лимиты в других банках и т.п.). Отказ пришел через час. Мой единственный "грешок", которым хоть как-то можно объяснить упертость тазика - это Миха. Но ведь в феврале 16-го при открытии сходу дали 5800. Да и другие банки щедро и наливали и периодически поднимали...Ладно, переживем...
Ну так в том и причина - Миха + много лимитов других банков
Причину отказов в лимите не знает никто и, как мне кажется, не знает и сам таз.
Знал бы таз причину, то в личку написал: так мол и так, исправляйтесь, типа.
Главное, не переживайте. Оно не стоит того
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Олег1964
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Додано: Чет 05 вер, 2019 10:49
TASCOMBANK У меня по Б5 имя на карте в TAS2U написано неправильно (на виике правильно). Обращался давно в отделение и там сказали, что в анкете исправили.
Когда теперь ждать, что в ИБ на карте будет правильно отображаться имя?
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Олег1964
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