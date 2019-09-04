Додано: Чет 05 вер, 2019 10:16

Олег1964 написав:

Не переживайте, всё будет. И скоринг, и прескоринг, и УБКИ. Никак без этого.И может, представитель это она.[/quote]Туфта все это. Очередной пук тазика. Моя ситуация с Б5 полностью подпадает под ранее перечисленные условия вчера. Активно юзаю с февраля 16-го, и ни в одну из волн лимиту не добавили. Даже при перевыпуске. Прочитав вчера о "новых" возможностях, утром уже был в отделении. Менеджер по новой заполняла анкету (место работы, доход, дети, лимиты в других банках и т.п.). Отказ пришел через час. Мой единственный "грешок", которым хоть как-то можно объяснить упертость тазика - это Миха. Но ведь в феврале 16-го при открытии сходу дали 5800. Да и другие банки щедро и наливали и периодически поднимали...Ладно, переживем...