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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2877287828792880>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 180
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 10:50

  MASolomko написав:
  patrikk написав:...утром уже был в отделении. Менеджер по новой заполняла анкету (место работы, доход, дети, лимиты в других банках и т.п.). Отказ пришел через час.
В анкете надо указывать два номера друга и т. п.?

Я просто думаю есть ли резон подготовиться и попытать своё счастье? Поскольку мне карту выдавали без кредлима из-за того, что прописка в Донецкой области.

PS И что лучше: идти к ним, когда в кредитной истории есть большие суммы, которые надо погасить по картам в других банках в этом месяце (в рамках льготного периода), или лучше загасить и потом к ним?


Да, ФИО двух людей и их телефоны требуют.
patrikk
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 11:05

  Олег1964 написав:
  Faceless написав:
patrikk написав:Туфта все это. Очередной пук тазика. Моя ситуация с Б5 полностью подпадает под ранее перечисленные условия вчера. Активно юзаю с февраля 16-го, и ни в одну из волн лимиту не добавили. Даже при перевыпуске. Прочитав вчера о "новых" возможностях, утром уже был в отделении. Менеджер по новой заполняла анкету (место работы, доход, дети, лимиты в других банках и т.п.). Отказ пришел через час. Мой единственный "грешок", которым хоть как-то можно объяснить упертость тазика - это Миха. Но ведь в феврале 16-го при открытии сходу дали 5800. Да и другие банки щедро и наливали и периодически поднимали...Ладно, переживем...
Ну так в том и причина - Миха + много лимитов других банков


Причину отказов в лимите не знает никто и, как мне кажется, не знает и сам таз. :|
Знал бы таз причину, то в личку написал: так мол и так, исправляйтесь, типа. :)
Главное, не переживайте. Оно не стоит того :wink:



Банк оставляет за собой право не объясняя причину отказа.
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 11:12

  Олег1964 написав:TASCOMBANK У меня по Б5 имя на карте в TAS2U написано неправильно (на виике правильно). Обращался давно в отделение и там сказали, что в анкете исправили.
Когда теперь ждать, что в ИБ на карте будет правильно отображаться имя?


По этой карте оно таким и останется, уже на новых картах будет отображаться исправленное имя.
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 11:17

  patrikk написав:
Туфта все это. Очередной пук тазика. Моя ситуация с Б5 полностью подпадает под ранее перечисленные условия вчера. Активно юзаю с февраля 16-го, и ни в одну из волн лимиту не добавили. Даже при перевыпуске. Прочитав вчера о "новых" возможностях, утром уже был в отделении. Менеджер по новой заполняла анкету (место работы, доход, дети, лимиты в других банках и т.п.). Отказ пришел через час. Мой единственный "грешок", которым хоть как-то можно объяснить упертость тазика - это Миха. Но ведь в феврале 16-го при открытии сходу дали 5800. Да и другие банки щедро и наливали и периодически поднимали...Ладно, переживем...

Миха начал гадить в убки с февраля 2018, так что причина в нем
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 11:20

  TASCOMBANK написав:
  Олег1964 написав:
  Faceless написав:
Причину отказов в лимите не знает никто и, как мне кажется, не знает и сам таз. :|
Знал бы таз причину, то в личку написал: так мол и так, исправляйтесь, типа. :)
Главное, не переживайте. Оно не стоит того :wink:



Банк оставляет за собой право не объясняя причину отказа.


Это отмазка. Людям помогать нужно. Банк и клиент - это партнеры, не так ли? :?
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 11:22

  TASCOMBANK написав:
  Олег1964 написав:TASCOMBANK У меня по Б5 имя на карте в TAS2U написано неправильно (на виике правильно). Обращался давно в отделение и там сказали, что в анкете исправили.
Когда теперь ждать, что в ИБ на карте будет правильно отображаться имя?


По этой карте оно таким и останется, уже на новых картах будет отображаться исправленное имя.


Значит, старую карту нужно закрыть и открыть новую?
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 11:41

  patrikk написав:Мой единственный "грешок", которым хоть как-то можно объяснить упертость тазика - это Миха.

Повторюсь: это ваш выбор, его надо принять. Надеюсь, оно того стоило :|
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 11:47

  Stringer написав:
  patrikk написав:
Туфта все это. Очередной пук тазика. Моя ситуация с Б5 полностью подпадает под ранее перечисленные условия вчера. Активно юзаю с февраля 16-го, и ни в одну из волн лимиту не добавили. Даже при перевыпуске. Прочитав вчера о "новых" возможностях, утром уже был в отделении. Менеджер по новой заполняла анкету (место работы, доход, дети, лимиты в других банках и т.п.). Отказ пришел через час. Мой единственный "грешок", которым хоть как-то можно объяснить упертость тазика - это Миха. Но ведь в феврале 16-го при открытии сходу дали 5800. Да и другие банки щедро и наливали и периодически поднимали...Ладно, переживем...

Миха начал гадить в убки с февраля 2018, так что причина в нем


Я тоже так думаю. Но, Примат, Алла, Идея увеличивали мне лимит и после указанной даты. При чем, Приват за все время ни разу не срезал, как это можно было часто прочесть у других форумчан, которые считали причиной сему Миху.
patrikk
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 11:53

  Vorlon написав:
  patrikk написав:Мой единственный "грешок", которым хоть как-то можно объяснить упертость тазика - это Миха.

Повторюсь: это ваш выбор, его надо принять. Надеюсь, оно того стоило :|


Посмотрим. Эта фигня еще до сих пор как-то тлеет, хотя сроки давности вроде прошли. Но это вопрос принципа. Обоим мошенникам платить не собирался. Много раз писал запросы ВА Михи куда и сколько заплатить - полный игнор. Значит им не надо. Ну так мне и подавно. А из-за маленького лимита тазика не умру.
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 11:55

  Олег1964 написав:
  TASCOMBANK написав:
  Олег1964 написав:

Банк оставляет за собой право не объясняя причину отказа.


Это отмазка. Людям помогать нужно. Банк и клиент - это партнеры, не так ли? :?


Это - ДКБО. п 8.1.3
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