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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 вер, 2019 10:50
MASolomko написав: patrikk написав:
...утром уже был в отделении. Менеджер по новой заполняла анкету (место работы, доход, дети, лимиты в других банках и т.п.). Отказ пришел через час.
В анкете надо указывать два номера друга и т. п.?
Я просто думаю есть ли резон подготовиться и попытать своё счастье? Поскольку мне карту выдавали без кредлима из-за того, что прописка в Донецкой области.
PS И что лучше: идти к ним, когда в кредитной истории есть большие суммы, которые надо погасить по картам в других банках в этом месяце (в рамках льготного периода), или лучше загасить и потом к ним?
Да, ФИО двух людей и их телефоны требуют.
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Додано: Чет 05 вер, 2019 11:05
Олег1964 написав: Faceless написав:
patrikk написав:Туфта все это. Очередной пук тазика. Моя ситуация с Б5 полностью подпадает под ранее перечисленные условия вчера. Активно юзаю с февраля 16-го, и ни в одну из волн лимиту не добавили. Даже при перевыпуске. Прочитав вчера о "новых" возможностях, утром уже был в отделении. Менеджер по новой заполняла анкету (место работы, доход, дети, лимиты в других банках и т.п.). Отказ пришел через час. Мой единственный "грешок", которым хоть как-то можно объяснить упертость тазика - это Миха. Но ведь в феврале 16-го при открытии сходу дали 5800. Да и другие банки щедро и наливали и периодически поднимали...Ладно, переживем...
Ну так в том и причина - Миха + много лимитов других банков
Причину отказов в лимите не знает никто и, как мне кажется, не знает и сам таз.
Знал бы таз причину, то в личку написал: так мол и так, исправляйтесь, типа.
Главное, не переживайте. Оно не стоит того
Банк оставляет за собой право не объясняя причину отказа.
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Додано: Чет 05 вер, 2019 11:12
Олег1964 написав:TASCOMBANK
У меня по Б5 имя на карте в TAS2U написано неправильно (на виике правильно). Обращался давно в отделение и там сказали, что в анкете исправили.
Когда теперь ждать, что в ИБ на карте будет правильно отображаться имя?
По этой карте оно таким и останется, уже на новых картах будет отображаться исправленное имя.
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Додано: Чет 05 вер, 2019 11:17
patrikk написав:
Туфта все это. Очередной пук тазика. Моя ситуация с Б5 полностью подпадает под ранее перечисленные условия вчера. Активно юзаю с февраля 16-го, и ни в одну из волн лимиту не добавили. Даже при перевыпуске. Прочитав вчера о "новых" возможностях, утром уже был в отделении. Менеджер по новой заполняла анкету (место работы, доход, дети, лимиты в других банках и т.п.). Отказ пришел через час. Мой единственный "грешок", которым хоть как-то можно объяснить упертость тазика - это Миха. Но ведь в феврале 16-го при открытии сходу дали 5800. Да и другие банки щедро и наливали и периодически поднимали...Ладно, переживем...
Миха начал гадить в убки с февраля 2018, так что причина в нем
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Додано: Чет 05 вер, 2019 11:22
TASCOMBANK написав: Олег1964 написав:TASCOMBANK
У меня по Б5 имя на карте в TAS2U написано неправильно (на виике правильно). Обращался давно в отделение и там сказали, что в анкете исправили.
Когда теперь ждать, что в ИБ на карте будет правильно отображаться имя?
По этой карте оно таким и останется, уже на новых картах будет отображаться исправленное имя.
Значит, старую карту нужно закрыть и открыть новую?
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Олег1964
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Додано: Чет 05 вер, 2019 11:41
patrikk написав:
Мой единственный "грешок", которым хоть как-то можно объяснить упертость тазика - это Миха.
Повторюсь: это ваш выбор, его надо принять. Надеюсь, оно того стоило
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Vorlon
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Додано: Чет 05 вер, 2019 11:47
Stringer написав: patrikk написав:
Туфта все это. Очередной пук тазика. Моя ситуация с Б5 полностью подпадает под ранее перечисленные условия вчера. Активно юзаю с февраля 16-го, и ни в одну из волн лимиту не добавили. Даже при перевыпуске. Прочитав вчера о "новых" возможностях, утром уже был в отделении. Менеджер по новой заполняла анкету (место работы, доход, дети, лимиты в других банках и т.п.). Отказ пришел через час. Мой единственный "грешок", которым хоть как-то можно объяснить упертость тазика - это Миха. Но ведь в феврале 16-го при открытии сходу дали 5800. Да и другие банки щедро и наливали и периодически поднимали...Ладно, переживем...
Миха начал гадить в убки с февраля 2018, так что причина в нем
Я тоже так думаю. Но, Примат, Алла, Идея увеличивали мне лимит и после указанной даты. При чем, Приват за все время ни разу не срезал, как это можно было часто прочесть у других форумчан, которые считали причиной сему Миху.
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Додано: Чет 05 вер, 2019 11:53
Vorlon написав: patrikk написав:
Мой единственный "грешок", которым хоть как-то можно объяснить упертость тазика - это Миха.
Повторюсь: это ваш выбор, его надо принять. Надеюсь, оно того стоило
Посмотрим. Эта фигня еще до сих пор как-то тлеет, хотя сроки давности вроде прошли. Но это вопрос принципа. Обоим мошенникам платить не собирался. Много раз писал запросы ВА Михи куда и сколько заплатить - полный игнор. Значит им не надо. Ну так мне и подавно. А из-за маленького лимита тазика не умру.
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Додано: Чет 05 вер, 2019 11:55
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