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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 вер, 2019 12:02
Сегодня зачислили 50 грн кешбека за Б5 друга
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Додано: Чет 05 вер, 2019 12:42
TASCOMBANK написав: Олег1964 написав:
Это отмазка. Людям помогать нужно. Банк и клиент - это партнеры, не так ли?
Это - ДКБО. п 8.1.3
Так поменяйте этот пункт ДКБО.
Напишите - 8.1.3. Банк и клиент партнеры навек.
В случае, если у банка есть причины отказать клиенту в кредитном лимите на карточный продукт, банк, по просьбе клиента, сообщает клиенту об этой причине отказа и дает возможность клиенту эту причину устранить.
После устранения клиентом причины, по которой банк отказал клиенту в кредитном лимите на карточный продукт, банк устанавливает кредитный лимит на карточный продукт.
P.S. Причину отказа можно сообщить клиенту в личном сообщении на форуме finance.ua
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Олег1964
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Додано: Чет 05 вер, 2019 12:51
patrikk написав:
Но это вопрос принципа. Обоим мошенникам платить не собирался. Много раз писал запросы ВА Михи куда и сколько заплатить - полный игнор. Значит им не надо. Ну так мне и подавно. А из-за маленького лимита тазика не умру.
У меня тоже был принцип - вернуть тому, у кого взял. Я его выполнил. Сейчас здесь максимальный лимит 100 тысяч по Б5. Выводы каждый делает сам.
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Vorlon
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Додано: Чет 05 вер, 2019 13:01
Vorlon написав:
У меня тоже был принцип - вернуть тому, у кого взял. Я его выполнил. Сейчас здесь максимальный лимит 100 тысяч по Б5. Выводы каждый делает сам.
У меня похожий принцип - жить без долгов. Взял - верни в льготный период.
Сейчас здесь лимита нет ни по Б5, ни по виике. Какой нужно сделать вывод?
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Олег1964
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Додано: Чет 05 вер, 2019 13:48
Vorlon написав: patrikk написав:
Но это вопрос принципа. Обоим мошенникам платить не собирался. Много раз писал запросы ВА Михи куда и сколько заплатить - полный игнор. Значит им не надо. Ну так мне и подавно. А из-за маленького лимита тазика не умру.
У меня тоже был принцип - вернуть тому, у кого взял. Я его выполнил. Сейчас здесь максимальный лимит 100 тысяч по Б5. Выводы каждый делает сам.
Вам повезло. Я тоже хотел вернуть у кого взял, но тот внезапно перестал брать, а потом и вовсе помер. А оба его "наследника" потом затеяли грязную возню и игру, - один, стремясь получить чего ему вообще не положено, а второй хапнуть больше, чем ему положено и ни как иначе. В итоге, оба посланы. А такой лимит мне не нужен, я столько в месяц не перевариваю. Да и Вы, скорее всего, также.
Востаннє редагувалось patrikk
в Чет 05 вер, 2019 13:52, всього редагувалось 1 раз.
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patrikk
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Додано: Чет 05 вер, 2019 13:52
Олег1964 написав: Vorlon написав:
У меня тоже был принцип - вернуть тому, у кого взял. Я его выполнил. Сейчас здесь максимальный лимит 100 тысяч по Б5. Выводы каждый делает сам.
У меня похожий принцип - жить без долгов. Взял - верни в льготный период.
Сейчас здесь лимита нет ни по Б5, ни по виике. Какой нужно сделать вывод?
Надо научться выковыривать изюм.
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