|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 вер, 2019 12:02
Re: ТАСКОМБАНК
Сегодня зачислили 50 грн кешбека за Б5 друга
Додано: Чет 05 вер, 2019 12:42
Так поменяйте этот пункт ДКБО.
Напишите - 8.1.3. Банк и клиент партнеры навек.
В случае, если у банка есть причины отказать клиенту в кредитном лимите на карточный продукт, банк, по просьбе клиента, сообщает клиенту об этой причине отказа и дает возможность клиенту эту причину устранить.
После устранения клиентом причины, по которой банк отказал клиенту в кредитном лимите на карточный продукт, банк устанавливает кредитный лимит на карточный продукт.
P.S. Причину отказа можно сообщить клиенту в личном сообщении на форуме finance.ua
Додано: Чет 05 вер, 2019 12:51
У меня тоже был принцип - вернуть тому, у кого взял. Я его выполнил. Сейчас здесь максимальный лимит 100 тысяч по Б5. Выводы каждый делает сам.
Додано: Чет 05 вер, 2019 13:01
У меня похожий принцип - жить без долгов. Взял - верни в льготный период.
Сейчас здесь лимита нет ни по Б5, ни по виике. Какой нужно сделать вывод?
Додано: Чет 05 вер, 2019 13:48
Вам повезло. Я тоже хотел вернуть у кого взял, но тот внезапно перестал брать, а его оба "наследника" потом затеяли грязную возню и игру, - один, стремясь получить чего ему вообще не положено, а второй хапнуть больше, чем ему положено и ни как иначе. В итоге, оба посланы. А такой лимит мне не нужен, я столько в месяц не перевариваю. Да и Вы, скорее всего, также.
|