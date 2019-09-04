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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2878287928802881>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 180
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 12:02

Re: ТАСКОМБАНК

Сегодня зачислили 50 грн кешбека за Б5 друга
isen
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 12:42

  TASCOMBANK написав:
  Олег1964 написав:
Это отмазка. Людям помогать нужно. Банк и клиент - это партнеры, не так ли? :?


Это - ДКБО. п 8.1.3


Так поменяйте этот пункт ДКБО.
Напишите - 8.1.3. Банк и клиент партнеры навек.
В случае, если у банка есть причины отказать клиенту в кредитном лимите на карточный продукт, банк, по просьбе клиента, сообщает клиенту об этой причине отказа и дает возможность клиенту эту причину устранить.
После устранения клиентом причины, по которой банк отказал клиенту в кредитном лимите на карточный продукт, банк устанавливает кредитный лимит на карточный продукт.

P.S. Причину отказа можно сообщить клиенту в личном сообщении на форуме finance.ua
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 12:51

  patrikk написав:Но это вопрос принципа. Обоим мошенникам платить не собирался. Много раз писал запросы ВА Михи куда и сколько заплатить - полный игнор. Значит им не надо. Ну так мне и подавно. А из-за маленького лимита тазика не умру.

У меня тоже был принцип - вернуть тому, у кого взял. Я его выполнил. Сейчас здесь максимальный лимит 100 тысяч по Б5. Выводы каждый делает сам.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 13:01

  Vorlon написав:У меня тоже был принцип - вернуть тому, у кого взял. Я его выполнил. Сейчас здесь максимальный лимит 100 тысяч по Б5. Выводы каждый делает сам.


У меня похожий принцип - жить без долгов. Взял - верни в льготный период.
Сейчас здесь лимита нет ни по Б5, ни по виике. Какой нужно сделать вывод?
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 13:48

  Vorlon написав:
  patrikk написав:Но это вопрос принципа. Обоим мошенникам платить не собирался. Много раз писал запросы ВА Михи куда и сколько заплатить - полный игнор. Значит им не надо. Ну так мне и подавно. А из-за маленького лимита тазика не умру.

У меня тоже был принцип - вернуть тому, у кого взял. Я его выполнил. Сейчас здесь максимальный лимит 100 тысяч по Б5. Выводы каждый делает сам.

Вам повезло. Я тоже хотел вернуть у кого взял, но тот внезапно перестал брать, а потом и вовсе помер. А оба его "наследника" потом затеяли грязную возню и игру, - один, стремясь получить чего ему вообще не положено, а второй хапнуть больше, чем ему положено и ни как иначе. В итоге, оба посланы. А такой лимит мне не нужен, я столько в месяц не перевариваю. Да и Вы, скорее всего, также.
Востаннє редагувалось patrikk в Чет 05 вер, 2019 13:52, всього редагувалось 1 раз.
patrikk
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 13:52

  Олег1964 написав:
  Vorlon написав:У меня тоже был принцип - вернуть тому, у кого взял. Я его выполнил. Сейчас здесь максимальный лимит 100 тысяч по Б5. Выводы каждый делает сам.


У меня похожий принцип - жить без долгов. Взял - верни в льготный период.
Сейчас здесь лимита нет ни по Б5, ни по виике. Какой нужно сделать вывод?

Надо научться выковыривать изюм.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 13:56

  guntherhouse777 написав:
  Олег1964 написав:
  Vorlon написав:У меня тоже был принцип - вернуть тому, у кого взял. Я его выполнил. Сейчас здесь максимальный лимит 100 тысяч по Б5. Выводы каждый делает сам.


У меня похожий принцип - жить без долгов. Взял - верни в льготный период.
Сейчас здесь лимита нет ни по Б5, ни по виике. Какой нужно сделать вывод?

Надо научться выковыривать изюм.

Это мы умеем :D
Даже орехи собираем :)
Востаннє редагувалось Олег1964 в Чет 05 вер, 2019 13:58, всього редагувалось 1 раз.
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 13:57

  Vorlon написав:
  patrikk написав:Но это вопрос принципа. Обоим мошенникам платить не собирался. Много раз писал запросы ВА Михи куда и сколько заплатить - полный игнор. Значит им не надо. Ну так мне и подавно. А из-за маленького лимита тазика не умру.

У меня тоже был принцип - вернуть тому, у кого взял. Я его выполнил. Сейчас здесь максимальный лимит 100 тысяч по Б5. Выводы каждый делает сам.


Вывод такой: сытый голодному не товарищ :mrgreen:
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 15:53

Re: ТАСКОМБАНК

Погасить кредит в т2ю через кнопку стал с коммисией? Я правильно понимаю?
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 15:59

  Boundless написав:Погасить кредит в т2ю через кнопку стал с коммисией? Я правильно понимаю?

нет, только "пополнение карт"
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    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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