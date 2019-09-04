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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 вер, 2019 16:01
Boundless написав:
Погасить кредит в т2ю через кнопку стал с коммисией? Я правильно понимаю?
Не правильно. viewtopic.php?p=4738574#p4738574
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