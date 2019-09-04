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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2878287928802881

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 180
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 16:01

  Boundless написав:Погасить кредит в т2ю через кнопку стал с коммисией? Я правильно понимаю?

Не правильно. viewtopic.php?p=4738574#p4738574
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 17:37

Re: ТАСКОМБАНК

У меня заканчивается Вика в этом месяца, я так понимаю ТАС карты уже не перевыпускает. Что они предлагают по факту переход на другой тариф с сохранением кред. лимита или закрывают счет?
antey718
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 17:37

Re: ТАСКОМБАНК

patrikk написав:
  Олег1964 написав:
Не переживайте, всё будет. И скоринг, и прескоринг, и УБКИ. Никак без этого. :mrgreen:И может, представитель это она. :|


Туфта все это. Очередной пук тазика. Моя ситуация с Б5 полностью подпадает под ранее перечисленные условия вчера. Активно юзаю с февраля 16-го, и ни в одну из волн лимиту не добавили. Даже при перевыпуске. Прочитав вчера о "новых" возможностях, утром уже был в отделении. Менеджер по новой заполняла анкету (место работы, доход, дети, лимиты в других банках и т.п.). Отказ пришел через час. Мой единственный "грешок", которым хоть как-то можно объяснить упертость тазика - это Миха. Но ведь в феврале 16-го при открытии сходу дали 5800. Да и другие банки щедро и наливали и периодически поднимали...Ладно, переживем...[/quote]У меня и без михи не налили, лимита даже меньше чем оф. Доход, про другие банки молчу, где в 10! Раз лимит больше. А тас ну никак не хочет, 3000 и не копейкой больше. Хоть за месяц я этот лимит по карте раз 10 пополняю)))
anis
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 17:42

  antey718 написав:У меня заканчивается Вика в этом месяца, я так понимаю ТАС карты уже не перевыпускает. Что они предлагают по факту переход на другой тариф с сохранением кред. лимита или закрывают счет?

Недавно тут писали, что перевыпуск есть.
А для новых карт уже путь закрыт
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 17:54

зашел, чето манахер заполнил, часа через 3- отказ
похоже для поднятия лимита сделали отд. форму, но рез. предсказуем
да, запрос в убки біл
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 18:28

Re: ТАСКОМБАНК

v57 написав:зашел, чето манахер заполнил, часа через 3- отказ
похоже для поднятия лимита сделали отд. форму, но рез. предсказуем
да, запрос в убки біл
Отказ как присылают, в СМС? Запрос в УБКИ был, отказа не было. Лимит тоже не подняли. Акционка с 1.5, по Б5 потолок.
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 18:31

отказ- монохер перезвонил
убки- моб.приложение просигналило
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 18:33

Re: ТАСКОМБАНК

У вас хоть в отделении в курсе касательно этой фичи, а в Славянске про такую возможность не знают. Знают как это сделать только через закрытие платёжной карты. Или опять для Донецкой области свои "правила игры" :?
MASolomko
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  #<1 ... 2878287928802881
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