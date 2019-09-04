Не правильно. viewtopic.php?p=4738574#p4738574
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 вер, 2019 16:01
Не правильно. viewtopic.php?p=4738574#p4738574
Додано: Чет 05 вер, 2019 17:37
Re: ТАСКОМБАНК
У меня заканчивается Вика в этом месяца, я так понимаю ТАС карты уже не перевыпускает. Что они предлагают по факту переход на другой тариф с сохранением кред. лимита или закрывают счет?
Додано: Чет 05 вер, 2019 17:37
Re: ТАСКОМБАНК
Туфта все это. Очередной пук тазика. Моя ситуация с Б5 полностью подпадает под ранее перечисленные условия вчера. Активно юзаю с февраля 16-го, и ни в одну из волн лимиту не добавили. Даже при перевыпуске. Прочитав вчера о "новых" возможностях, утром уже был в отделении. Менеджер по новой заполняла анкету (место работы, доход, дети, лимиты в других банках и т.п.). Отказ пришел через час. Мой единственный "грешок", которым хоть как-то можно объяснить упертость тазика - это Миха. Но ведь в феврале 16-го при открытии сходу дали 5800. Да и другие банки щедро и наливали и периодически поднимали...Ладно, переживем...[/quote]У меня и без михи не налили, лимита даже меньше чем оф. Доход, про другие банки молчу, где в 10! Раз лимит больше. А тас ну никак не хочет, 3000 и не копейкой больше. Хоть за месяц я этот лимит по карте раз 10 пополняю)))
Додано: Чет 05 вер, 2019 17:42
Недавно тут писали, что перевыпуск есть.
А для новых карт уже путь закрыт
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 05 вер, 2019 17:54
зашел, чето манахер заполнил, часа через 3- отказ
похоже для поднятия лимита сделали отд. форму, но рез. предсказуем
да, запрос в убки біл
Додано: Чет 05 вер, 2019 18:28
Re: ТАСКОМБАНК
Отказ как присылают, в СМС? Запрос в УБКИ был, отказа не было. Лимит тоже не подняли. Акционка с 1.5, по Б5 потолок.
Размер имеет значение.
Додано: Чет 05 вер, 2019 18:33
Re: ТАСКОМБАНК
У вас хоть в отделении в курсе касательно этой фичи, а в Славянске про такую возможность не знают. Знают как это сделать только через закрытие платёжной карты. Или опять для Донецкой области свои "правила игры"
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