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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2879288028812882

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 180
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 18:51

  mustbe написав:Хоть кому-то подняли кредлим в сентябре ?

так еще новую методичку не разослали
То у ОфПреда рукописная. Пока её в набор сдатут, пока гранки вычитают, потом будут бумагу закупать на Проззоро. Ждите прозрения менагеров на периферии на Покрова, не раньше :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 18:55

депозиты же можно и дальше пополнять с привязных карт других банок без поборов?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 18:58

  uaprofi написав:депозиты же можно и дальше пополнять с привязных карт других банок без поборов?

А полистать форум? viewtopic.php?p=4738574#p4738574
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 19:03

  clientage написав:
  mustbe написав:Хоть кому-то подняли кредлим в сентябре ?

так еще новую методичку не разослали
То у ОфПреда рукописная. Пока её в набор сдатут, пока гранки вычитают, потом будут бумагу закупать на Проззоро. Ждите прозрения менагеров на периферии на Покрова, не раньше :mrgreen: :mrgreen:

Неохота просто бестолку терять время на гестапо.
Ждём первых счастливчиков
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 19:05

  Вкладчик1234 написав:
  antey718 написав:У меня заканчивается Вика в этом месяца, я так понимаю ТАС карты уже не перевыпускает. Что они предлагают по факту переход на другой тариф с сохранением кред. лимита или закрывают счет?

Недавно тут писали, что перевыпуск есть.
А для новых карт уже путь закрыт

Вопрос теперь не только в перевыпуске. Если будущее программы по Вике не определено, то что будет с кешбеком по перевыпущенным?
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 19:20

  ramaz написав:
  Вкладчик1234 написав:
  antey718 написав:У меня заканчивается Вика в этом месяца, я так понимаю ТАС карты уже не перевыпускает. Что они предлагают по факту переход на другой тариф с сохранением кред. лимита или закрывают счет?

Недавно тут писали, что перевыпуск есть.
А для новых карт уже путь закрыт

Вопрос теперь не только в перевыпуске. Если будущее программы по Вике не определено, то что будет с кешбеком по перевыпущенным?

перевыпустили мне в августе, все как раньше
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 19:40

Re: ТАСКОМБАНК

  Hack-Stock написав:перевыпустили мне в августе, все как раньше

"как раньше" сколько еще будет продолжаться? (последние нововведения в ТАС2Ю, не выдают новые Вики...)
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 20:03

  Олег1964 написав:
  Vorlon написав:У меня тоже был принцип - вернуть тому, у кого взял. Я его выполнил. Сейчас здесь максимальный лимит 100 тысяч по Б5. Выводы каждый делает сам.


У меня похожий принцип - жить без долгов. Взял - верни в льготный период.
Сейчас здесь лимита нет ни по Б5, ни по виике. Какой нужно сделать вывод?

Переехать в Запорожье?
novichok
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