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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 вер, 2019 18:51
mustbe написав:
Хоть кому-то подняли кредлим в сентябре ?
так еще новую методичку не разослали
То у ОфПреда рукописная. Пока её в набор сдатут, пока гранки вычитают, потом будут бумагу закупать на Проззоро. Ждите прозрения менагеров на периферии на Покрова, не раньше
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 05 вер, 2019 18:55
депозиты же можно и дальше пополнять с привязных карт других банок без поборов?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима
///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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uaprofi
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Додано: Чет 05 вер, 2019 18:58
uaprofi написав:
депозиты же можно и дальше пополнять с привязных карт других банок без поборов?
А полистать форум? viewtopic.php?p=4738574#p4738574
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Flamingo
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Додано: Чет 05 вер, 2019 19:03
clientage написав: mustbe написав:
Хоть кому-то подняли кредлим в сентябре ?
так еще новую методичку не разослали
То у ОфПреда рукописная. Пока её в набор сдатут, пока гранки вычитают, потом будут бумагу закупать на Проззоро. Ждите прозрения менагеров на периферии на Покрова, не раньше
Неохота просто бестолку терять время на гестапо.
Ждём первых счастливчиков
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mustbe
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Додано: Чет 05 вер, 2019 19:05
Вкладчик1234 написав: antey718 написав:
У меня заканчивается Вика в этом месяца, я так понимаю ТАС карты уже не перевыпускает. Что они предлагают по факту переход на другой тариф с сохранением кред. лимита или закрывают счет?
Недавно тут писали, что перевыпуск есть.
А для новых карт уже путь закрыт
Вопрос теперь не только в перевыпуске. Если будущее программы по Вике не определено, то что будет с кешбеком по перевыпущенным?
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ramaz
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Додано: Чет 05 вер, 2019 19:20
ramaz написав: Вкладчик1234 написав: antey718 написав:
У меня заканчивается Вика в этом месяца, я так понимаю ТАС карты уже не перевыпускает. Что они предлагают по факту переход на другой тариф с сохранением кред. лимита или закрывают счет?
Недавно тут писали, что перевыпуск есть.
А для новых карт уже путь закрыт
Вопрос теперь не только в перевыпуске. Если будущее программы по Вике не определено, то что будет с кешбеком по перевыпущенным?
перевыпустили мне в августе, все как раньше
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Hack-Stock
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Додано: Чет 05 вер, 2019 19:40
Hack-Stock написав:
перевыпустили мне в августе, все как раньше
"как раньше" сколько еще будет продолжаться? (последние нововведения в ТАС2Ю, не выдают новые Вики...)
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ramaz
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Додано: Чет 05 вер, 2019 20:03
Олег1964 написав: Vorlon написав:
У меня тоже был принцип - вернуть тому, у кого взял. Я его выполнил. Сейчас здесь максимальный лимит 100 тысяч по Б5. Выводы каждый делает сам.
У меня похожий принцип - жить без долгов. Взял - верни в льготный период.
Сейчас здесь лимита нет ни по Б5, ни по виике. Какой нужно сделать вывод?
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Додано: Чет 05 вер, 2019 20:26
ramaz написав: Hack-Stock написав:
перевыпустили мне в августе, все как раньше
"как раньше" сколько еще будет продолжаться? (последние нововведения в ТАС2Ю, не выдают новые Вики...)
Що у вас за пінічна атака? Кешбек по Вікенду - це частина продукту (на противагу В5, де це окрема програма) і буде жити разом з ним, доки живе Вікенд. Коли банк вирішить його прикрити, то просто перестане продовжувати його дію договору на наступний рік. У протилежному випадку, доведеться повертати абонплату, що доволі травматично для банку, хоча так прецеденти теж були (див. Універсал, наприклад).
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Чет 05 вер, 2019 21:28
clientage написав: mustbe написав:
Хоть кому-то подняли кредлим в сентябре ?
так еще новую методичку не разослали
То у ОфПреда рукописная. Пока её в набор сдатут, пока гранки вычитают, потом будут бумагу закупать на Проззоро. Ждите прозрения менагеров на периферии на Покрова, не раньше
Гляньте в окно: 21 век)
Дарья уже в мордокниге пост наваяла о чудо-возможности.
Чуть что-этой книгой менегеру прям в нос.
( А я надеялся на новую пимпу в тас2ю с возможностью изменения КЛ)
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