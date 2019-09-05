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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 вер, 2019 21:45
guntherhouse777 написав:
Дарья уже в мордокниге пост наваяла о чудо-возможности.
Чуть что-этой книгой менегеру прям в нос.
( А я надеялся на новую пимпу в тас2ю с возможностью изменения КЛ)
Ну от, краще б вона "пімпу вояла" ніж пост. Вона ж ніби "Head Of internet and mobile banking development
", а не head of SMM/PR.
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Додано: Чет 05 вер, 2019 22:07
klug написав: guntherhouse777 написав:
Дарья уже в мордокниге пост наваяла о чудо-возможности.
Чуть что-этой книгой менегеру прям в нос.
( А я надеялся на новую пимпу в тас2ю с возможностью изменения КЛ)
Ну от, краще б вона "пімпу вояла" ніж пост. Вона ж ніби "Head Of internet and mobile banking development
", а не head of SMM/PR.
Художника каждый может обидеть.(с)
Как по мне сам факт возникновения возможности пересмотра кредлимита без перевыпуска уже большой шаг вперёд. Постепенно автоматизируют.
А вот выписку как по мне уже давно пора сделать нормальную, с датой проводки, МСС, валютой платежа.
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Додано: Чет 05 вер, 2019 22:09
guntherhouse777 написав: clientage написав: mustbe написав:
Хоть кому-то подняли кредлим в сентябре ?
так еще новую методичку не разослали
То у ОфПреда рукописная. Пока её в набор сдатут, пока гранки вычитают, потом будут бумагу закупать на Проззоро. Ждите прозрения менагеров на периферии на Покрова, не раньше
Гляньте в окно: 21 век)
Дарья уже в мордокниге пост наваяла о чудо-возможности.
Чуть что-этой книгой менегеру прям в нос.
( А я надеялся на новую пимпу в тас2ю с возможностью изменения КЛ)
Замануха в мордокниге то одно, а обучение менагера то совсем другое.
Де методичка?!
Думаю нуна подождать недельку-другую, шобы просто так не палить попытку
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 05 вер, 2019 22:20
curiousobro написав:
Как по мне сам факт возникновения возможности пересмотра кредлимита без перевыпуска уже большой шаг вперёд. Постепенно автоматизируют.
Сам факт того, що вони оформлюють людину ніби вперше, вимагаючи, у тому числі, явки і паролі, показує, що вони досі не зрозуміли, як скорити фізиків. Тупіша за це лише принцип: "х2 кагалом або нічого". А плачевні результати перших добровольців взагалі не радують. ТАСька взагалі нагадує бюджетну організацію, де кожен за себе, замість того, щоб працювати на спільну мету.
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Додано: Чет 05 вер, 2019 22:27
klug написав: curiousobro написав:
Как по мне сам факт возникновения возможности пересмотра кредлимита без перевыпуска уже большой шаг вперёд. Постепенно автоматизируют.
Сам факт того, що вони оформлюють людину ніби вперше, вимагаючи, у тому числі, явки і паролі, показує, що вони досі не зрозуміли, як скорити фізиків. Тупіша за це лише принцип: "х2 кагалом або нічого". А плачевні результати перших добровольців взагалі не радують. ТАСька взагалі нагадує бюджетну організацію, де кожен за себе, замість того, щоб працювати на спільну мету.
Есть такое, но мне жаловаться грех
Тася наливает, а я благодарен.
Другое дело что не хочет никак становится операционным банком
Выписки нормальные не делают, сеп по приемлемым тарифам не дают.
Закрутила выходные гайки до предела. Причем логика совершенно непонятна, неужели налом дешевле? Ну значит пойдем в другие места.
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curiousobro
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