#<1 ... 2880288128822883 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 180 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 17% 30 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 22% 40 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 19% 34 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 50 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 14% 26 Всього голосів : 180 Додано: Чет 05 вер, 2019 21:45 guntherhouse777 написав: Дарья уже в мордокниге пост наваяла о чудо-возможности.

Ну от, краще б вона "пімпу вояла" ніж пост. Вона ж ніби "Head Of internet and mobile banking development", а не head of SMM/PR. Ну от, краще б вона "пімпу вояла" ніж пост. Вона ж ніби "Head Of internet and mobile banking", а не head of SMM/PR. Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 3498 З нами з: 18.08.14 Подякував: 181 раз. Подякували: 444 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 вер, 2019 22:07

Художника каждый может обидеть.(с)

Как по мне сам факт возникновения возможности пересмотра кредлимита без перевыпуска уже большой шаг вперёд. Постепенно автоматизируют.



Художника каждый может обидеть.(с)
Как по мне сам факт возникновения возможности пересмотра кредлимита без перевыпуска уже большой шаг вперёд. Постепенно автоматизируют.

А вот выписку как по мне уже давно пора сделать нормальную, с датой проводки, МСС, валютой платежа. Художника каждый может обидеть.(с)Как по мне сам факт возникновения возможности пересмотра кредлимита без перевыпуска уже большой шаг вперёд. Постепенно автоматизируют.А вот выписку как по мне уже давно пора сделать нормальную, с датой проводки, МСС, валютой платежа. curiousobro Повідомлень: 2309 З нами з: 21.07.17 Подякував: 40 раз. Подякували: 329 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 вер, 2019 22:09

так еще новую методичку не разослали

То у ОфПреда рукописная. Пока её в набор сдатут, пока гранки вычитают, потом будут бумагу закупать на Проззоро. Ждите прозрения менагеров на периферии на Покрова, не раньше так еще новую методичку не разослалиТо у ОфПреда рукописная. Пока её в набор сдатут, пока гранки вычитают, потом будут бумагу закупать на Проззоро. Ждите прозрения менагеров на периферии на Покрова, не раньше

Гляньте в окно: 21 век)

Замануха в мордокниге то одно, а обучение менагера то совсем другое.

Де методичка?!

Думаю нуна подождать недельку-другую, шобы просто так не палить попытку Замануха в мордокниге то одно, а обучение менагера то совсем другое.Де методичка?!Думаю нуна подождать недельку-другую, шобы просто так не палить попытку ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 29107 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2330 раз. Подякували: 3359 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 вер, 2019 22:20 curiousobro написав: Как по мне сам факт возникновения возможности пересмотра кредлимита без перевыпуска уже большой шаг вперёд. Постепенно автоматизируют. Как по мне сам факт возникновения возможности пересмотра кредлимита без перевыпуска уже большой шаг вперёд. Постепенно автоматизируют.

Сам факт того, що вони оформлюють людину ніби вперше, вимагаючи, у тому числі, явки і паролі, показує, що вони досі не зрозуміли, як скорити фізиків. Тупіша за це лише принцип: "х2 кагалом або нічого". А плачевні результати перших добровольців взагалі не радують. ТАСька взагалі нагадує бюджетну організацію, де кожен за себе, замість того, щоб працювати на спільну мету. Сам факт того, що вони оформлюють людину ніби вперше, вимагаючи, у тому числі, явки і паролі, показує, що вони досі не зрозуміли, як скорити фізиків. Тупіша за це лише принцип: "х2 кагалом або нічого". А плачевні результати перших добровольців взагалі не радують. ТАСька взагалі нагадує бюджетну організацію, де кожен за себе, замість того, щоб працювати на спільну мету. Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 3498 З нами з: 18.08.14 Подякував: 181 раз. Подякували: 444 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 вер, 2019 22:27

Сам факт того, що вони оформлюють людину ніби вперше, вимагаючи, у тому числі, явки і паролі, показує, що вони досі не зрозуміли, як скорити фізиків. Тупіша за це лише принцип: "х2 кагалом або нічого". А плачевні результати перших добровольців взагалі не радують. ТАСька взагалі нагадує бюджетну організацію, де кожен за себе, замість того, щоб працювати на спільну мету. Сам факт того, що вони оформлюють людину ніби вперше, вимагаючи, у тому числі, явки і паролі, показує, що вони досі не зрозуміли, як скорити фізиків. Тупіша за це лише принцип: "х2 кагалом або нічого". А плачевні результати перших добровольців взагалі не радують. ТАСька взагалі нагадує бюджетну організацію, де кожен за себе, замість того, щоб працювати на спільну мету.

Есть такое, но мне жаловаться грех

Тася наливает, а я благодарен.



Другое дело что не хочет никак становится операционным банком



Выписки нормальные не делают, сеп по приемлемым тарифам не дают.



Есть такое, но мне жаловаться грех
Тася наливает, а я благодарен.

Другое дело что не хочет никак становится операционным банком

Выписки нормальные не делают, сеп по приемлемым тарифам не дают.

Закрутила выходные гайки до предела. Причем логика совершенно непонятна, неужели налом дешевле? Ну значит пойдем в другие места. Есть такое, но мне жаловаться грехТася наливает, а я благодарен.Другое дело что не хочет никак становится операционным банкомВыписки нормальные не делают, сеп по приемлемым тарифам не дают.Закрутила выходные гайки до предела. Причем логика совершенно непонятна, неужели налом дешевле? Ну значит пойдем в другие места. curiousobro Повідомлень: 2309 З нами з: 21.07.17 Подякував: 40 раз. Подякували: 329 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата

