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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2880288128822883

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 180
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 21:45

  guntherhouse777 написав:Дарья уже в мордокниге пост наваяла о чудо-возможности.
Чуть что-этой книгой менегеру прям в нос.
( А я надеялся на новую пимпу в тас2ю с возможностью изменения КЛ)

Ну от, краще б вона "пімпу вояла" ніж пост. Вона ж ніби "Head Of internet and mobile banking development", а не head of SMM/PR.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 22:07

  klug написав:
  guntherhouse777 написав:Дарья уже в мордокниге пост наваяла о чудо-возможности.
Чуть что-этой книгой менегеру прям в нос.
( А я надеялся на новую пимпу в тас2ю с возможностью изменения КЛ)

Ну от, краще б вона "пімпу вояла" ніж пост. Вона ж ніби "Head Of internet and mobile banking development", а не head of SMM/PR.

Художника каждый может обидеть.(с)
Как по мне сам факт возникновения возможности пересмотра кредлимита без перевыпуска уже большой шаг вперёд. Постепенно автоматизируют.

А вот выписку как по мне уже давно пора сделать нормальную, с датой проводки, МСС, валютой платежа.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 22:09

  guntherhouse777 написав:
  clientage написав:
  mustbe написав:Хоть кому-то подняли кредлим в сентябре ?

так еще новую методичку не разослали
То у ОфПреда рукописная. Пока её в набор сдатут, пока гранки вычитают, потом будут бумагу закупать на Проззоро. Ждите прозрения менагеров на периферии на Покрова, не раньше :mrgreen: :mrgreen:

Гляньте в окно: 21 век)
Дарья уже в мордокниге пост наваяла о чудо-возможности.
Чуть что-этой книгой менегеру прям в нос.
( А я надеялся на новую пимпу в тас2ю с возможностью изменения КЛ)

Замануха в мордокниге то одно, а обучение менагера то совсем другое.
Де методичка?!
Думаю нуна подождать недельку-другую, шобы просто так не палить попытку
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 22:20

  curiousobro написав:Как по мне сам факт возникновения возможности пересмотра кредлимита без перевыпуска уже большой шаг вперёд. Постепенно автоматизируют.

Сам факт того, що вони оформлюють людину ніби вперше, вимагаючи, у тому числі, явки і паролі, показує, що вони досі не зрозуміли, як скорити фізиків. Тупіша за це лише принцип: "х2 кагалом або нічого". А плачевні результати перших добровольців взагалі не радують. ТАСька взагалі нагадує бюджетну організацію, де кожен за себе, замість того, щоб працювати на спільну мету.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 22:27

  klug написав:
  curiousobro написав:Как по мне сам факт возникновения возможности пересмотра кредлимита без перевыпуска уже большой шаг вперёд. Постепенно автоматизируют.

Сам факт того, що вони оформлюють людину ніби вперше, вимагаючи, у тому числі, явки і паролі, показує, що вони досі не зрозуміли, як скорити фізиків. Тупіша за це лише принцип: "х2 кагалом або нічого". А плачевні результати перших добровольців взагалі не радують. ТАСька взагалі нагадує бюджетну організацію, де кожен за себе, замість того, щоб працювати на спільну мету.

Есть такое, но мне жаловаться грех :)
Тася наливает, а я благодарен.

Другое дело что не хочет никак становится операционным банком :(

Выписки нормальные не делают, сеп по приемлемым тарифам не дают.

Закрутила выходные гайки до предела. Причем логика совершенно непонятна, неужели налом дешевле? Ну значит пойдем в другие места.
curiousobro
 
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