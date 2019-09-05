Ну от, краще б вона "пімпу вояла" ніж пост. Вона ж ніби "Head Of internet and mobile banking development", а не head of SMM/PR.
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Додано: Чет 05 вер, 2019 21:45
Ну от, краще б вона "пімпу вояла" ніж пост. Вона ж ніби "Head Of internet and mobile banking development", а не head of SMM/PR.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 05 вер, 2019 22:07
Художника каждый может обидеть.(с)
Как по мне сам факт возникновения возможности пересмотра кредлимита без перевыпуска уже большой шаг вперёд. Постепенно автоматизируют.
А вот выписку как по мне уже давно пора сделать нормальную, с датой проводки, МСС, валютой платежа.
Додано: Чет 05 вер, 2019 22:09
Замануха в мордокниге то одно, а обучение менагера то совсем другое.
Де методичка?!
Думаю нуна подождать недельку-другую, шобы просто так не палить попытку
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 05 вер, 2019 22:20
Сам факт того, що вони оформлюють людину ніби вперше, вимагаючи, у тому числі, явки і паролі, показує, що вони досі не зрозуміли, як скорити фізиків. Тупіша за це лише принцип: "х2 кагалом або нічого". А плачевні результати перших добровольців взагалі не радують. ТАСька взагалі нагадує бюджетну організацію, де кожен за себе, замість того, щоб працювати на спільну мету.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 05 вер, 2019 22:27
Есть такое, но мне жаловаться грех
Тася наливает, а я благодарен.
Другое дело что не хочет никак становится операционным банком
Выписки нормальные не делают, сеп по приемлемым тарифам не дают.
Закрутила выходные гайки до предела. Причем логика совершенно непонятна, неужели налом дешевле? Ну значит пойдем в другие места.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:11
Подскажите, пожалуйста , как быстро деньги, лежащие в Глобусе на Видсоточке снять с Плативки? И лимиты. Можно в ЛС. Кроме этих карт есть Викенд, Ощадный рахунок, ТАС2Ю, МОНО.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:51
Звонил тазовский робот, приглашали перекредитовать кредитку другого банка... Неужели с 16го года что-то изменилось?
Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:30
Re: ТАСКОМБАНК
ТАС всегда писал размер благодарности уже после вычета налогов:
- кешбек идет чистыми, начисляется больше для вычета 19,5%;
- Акция ко Дню Независимости - тоже 24% чистыми.
А вот "Получи 50 грн. за друга" как мне уже дважды в СМС пришло - так это без учета налогов.
Заметьте, что на фото показываются купюры в 50 и 100 грн, которые в итоге никто из двух, и даже вместе, не получат.
Я не призываю повышать на 9 грн бонус, я просто для контраста привожу подход этой маркетинговой акции ко всем остальным банка. Ощущение, что их тут две разные команды делают, при чем одну из них руководство банк не любит.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:11
Re: ТАСКОМБАНК
Совпадение или нет, но после общения с отделением написал в личку представителю (пока ответа не было), так проинформировали сегодня с отделения о включении данной фишки — методичка дошла.
Позвоните в отделение, возможно, для вашего и подавно пришла)
Начали периодически мониторить кредитную историю в кредитного бюро?
Пару дней назад обращался в контакт-центр, проходил идентификацию для получения ответов на ряд вопросов и после получения ответа от оператора предложили мне установить ТПИН-код, чтобы потом при обращении меня не мучали вопросами операторы. Согласился — перевели на автоответчик, установил код из 4 цифр и при последующем соединении с оператором система запросила этот код. Удабно.
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