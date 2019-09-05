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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2880288128822883

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 180
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 21:45

  guntherhouse777 написав:Дарья уже в мордокниге пост наваяла о чудо-возможности.
Чуть что-этой книгой менегеру прям в нос.
( А я надеялся на новую пимпу в тас2ю с возможностью изменения КЛ)

Ну от, краще б вона "пімпу вояла" ніж пост. Вона ж ніби "Head Of internet and mobile banking development", а не head of SMM/PR.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 22:07

  klug написав:
  guntherhouse777 написав:Дарья уже в мордокниге пост наваяла о чудо-возможности.
Чуть что-этой книгой менегеру прям в нос.
( А я надеялся на новую пимпу в тас2ю с возможностью изменения КЛ)

Ну от, краще б вона "пімпу вояла" ніж пост. Вона ж ніби "Head Of internet and mobile banking development", а не head of SMM/PR.

Художника каждый может обидеть.(с)
Как по мне сам факт возникновения возможности пересмотра кредлимита без перевыпуска уже большой шаг вперёд. Постепенно автоматизируют.

А вот выписку как по мне уже давно пора сделать нормальную, с датой проводки, МСС, валютой платежа.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 22:09

  guntherhouse777 написав:
  clientage написав:
  mustbe написав:Хоть кому-то подняли кредлим в сентябре ?

так еще новую методичку не разослали
То у ОфПреда рукописная. Пока её в набор сдатут, пока гранки вычитают, потом будут бумагу закупать на Проззоро. Ждите прозрения менагеров на периферии на Покрова, не раньше :mrgreen: :mrgreen:

Гляньте в окно: 21 век)
Дарья уже в мордокниге пост наваяла о чудо-возможности.
Чуть что-этой книгой менегеру прям в нос.
( А я надеялся на новую пимпу в тас2ю с возможностью изменения КЛ)

Замануха в мордокниге то одно, а обучение менагера то совсем другое.
Де методичка?!
Думаю нуна подождать недельку-другую, шобы просто так не палить попытку
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 22:20

  curiousobro написав:Как по мне сам факт возникновения возможности пересмотра кредлимита без перевыпуска уже большой шаг вперёд. Постепенно автоматизируют.

Сам факт того, що вони оформлюють людину ніби вперше, вимагаючи, у тому числі, явки і паролі, показує, що вони досі не зрозуміли, як скорити фізиків. Тупіша за це лише принцип: "х2 кагалом або нічого". А плачевні результати перших добровольців взагалі не радують. ТАСька взагалі нагадує бюджетну організацію, де кожен за себе, замість того, щоб працювати на спільну мету.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 22:27

  klug написав:
  curiousobro написав:Как по мне сам факт возникновения возможности пересмотра кредлимита без перевыпуска уже большой шаг вперёд. Постепенно автоматизируют.

Сам факт того, що вони оформлюють людину ніби вперше, вимагаючи, у тому числі, явки і паролі, показує, що вони досі не зрозуміли, як скорити фізиків. Тупіша за це лише принцип: "х2 кагалом або нічого". А плачевні результати перших добровольців взагалі не радують. ТАСька взагалі нагадує бюджетну організацію, де кожен за себе, замість того, щоб працювати на спільну мету.

Есть такое, но мне жаловаться грех :)
Тася наливает, а я благодарен.

Другое дело что не хочет никак становится операционным банком :(

Выписки нормальные не делают, сеп по приемлемым тарифам не дают.

Закрутила выходные гайки до предела. Причем логика совершенно непонятна, неужели налом дешевле? Ну значит пойдем в другие места.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:11

Подскажите, пожалуйста , как быстро деньги, лежащие в Глобусе на Видсоточке снять с Плативки? И лимиты. Можно в ЛС. Кроме этих карт есть Викенд, Ощадный рахунок, ТАС2Ю, МОНО.
кеннек
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:51

Звонил тазовский робот, приглашали перекредитовать кредитку другого банка... Неужели с 16го года что-то изменилось?
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:30

Re: ТАСКОМБАНК

ТАС всегда писал размер благодарности уже после вычета налогов:
- кешбек идет чистыми, начисляется больше для вычета 19,5%;
- Акция ко Дню Независимости - тоже 24% чистыми.

А вот "Получи 50 грн. за друга" как мне уже дважды в СМС пришло - так это без учета налогов.

Заметьте, что на фото показываются купюры в 50 и 100 грн, которые в итоге никто из двух, и даже вместе, не получат.
Я не призываю повышать на 9 грн бонус, я просто для контраста привожу подход этой маркетинговой акции ко всем остальным банка. Ощущение, что их тут две разные команды делают, при чем одну из них руководство банк не любит.
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Slx
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:11

Re: ТАСКОМБАНК

  clientage написав:так еще новую методичку не разослали
То у ОфПреда рукописная...
Совпадение или нет, но после общения с отделением написал в личку представителю (пока ответа не было), так проинформировали сегодня с отделения о включении данной фишки — методичка дошла.
Позвоните в отделение, возможно, для вашего и подавно пришла)

  WachtAmRhein написав:Звонил тазовский робот, приглашали перекредитовать кредитку другого банка...
Начали периодически мониторить кредитную историю в кредитного бюро?

Пару дней назад обращался в контакт-центр, проходил идентификацию для получения ответов на ряд вопросов и после получения ответа от оператора предложили мне установить ТПИН-код, чтобы потом при обращении меня не мучали вопросами операторы. Согласился — перевели на автоответчик, установил код из 4 цифр и при последующем соединении с оператором система запросила этот код. Удабно.
MASolomko
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