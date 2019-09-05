Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:30

ТАС всегда писал размер благодарности уже после вычета налогов:- кешбек идет чистыми, начисляется больше для вычета 19,5%;- Акция ко Дню Независимости - тоже 24% чистыми.А вот "Получи 50 грн. за друга" как мне уже дважды в СМС пришло - так это без учета налогов.Заметьте, что на фото показываются купюры в 50 и 100 грн, которые в итоге никто из двух, и даже вместе, не получат.Я не призываю повышать на 9 грн бонус, я просто для контраста привожу подход этой маркетинговой акции ко всем остальным банка. Ощущение, что их тут две разные команды делают, при чем одну из них руководство банк не любит.