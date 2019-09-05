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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 180
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 16:20

Кешбек WC от Розетки

Господа, а просветите пожалуйста по оптимальному алгоритму, как "попросить" доплатить кешбек от онлайн-оплаты в Розетке?

Как я понял из предыдущих постов, на такие оплаты кешбек не начисляется.

Достаточно будет написать письмо? Нужно обязательно звонить на горячку? и т.д.

Т.к. решение этого вопроса ТАСом не предвидится (похоже), хочется максимально автоматизировать сию рутинную операцию...
AmberIT
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 16:30

  AmberIT написав:Господа, а просветите пожалуйста по оптимальному алгоритму, как "попросить" доплатить кешбек от онлайн-оплаты в Розетке?

Как я понял из предыдущих постов, на такие оплаты кешбек не начисляется.

Достаточно будет написать письмо? Нужно обязательно звонить на горячку? и т.д.

Т.к. решение этого вопроса ТАСом не предвидится (похоже), хочется максимально автоматизировать сию рутинную операцию...


Добрый день, можете написать оф. представителю на форуме в личные сообщения.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 17:11

  antey718 написав:У меня заканчивается Вика в этом месяца, я так понимаю ТАС карты уже не перевыпускает. Что они предлагают по факту переход на другой тариф с сохранением кред. лимита или закрывают счет?

Перевыпускает. Расслабьтесь )
  klug написав:Сам факт того, що вони оформлюють людину ніби вперше, вимагаючи, у тому числі, явки і паролі, показує, що вони досі не зрозуміли, як скорити фізиків. Тупіша за це лише принцип: "х2 кагалом або нічого". А плачевні результати перших добровольців взагалі не радують. ТАСька взагалі нагадує бюджетну організацію, де кожен за себе, замість того, щоб працювати на спільну мету.

100%. Тазу благодарные не помогут поумнеть.
Maksi2
 
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