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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 вер, 2019 16:20
Господа, а просветите пожалуйста по оптимальному алгоритму, как "попросить" доплатить кешбек от онлайн-оплаты в Розетке?
Как я понял из предыдущих постов, на такие оплаты кешбек не начисляется.
Достаточно будет написать письмо? Нужно обязательно звонить на горячку? и т.д.
Т.к. решение этого вопроса ТАСом не предвидится (похоже), хочется максимально автоматизировать сию рутинную операцию...
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 16:30
AmberIT написав:
Господа, а просветите пожалуйста по оптимальному алгоритму, как "попросить" доплатить кешбек от онлайн-оплаты в Розетке?
Как я понял из предыдущих постов, на такие оплаты кешбек не начисляется.
Достаточно будет написать письмо? Нужно обязательно звонить на горячку? и т.д.
Т.к. решение этого вопроса ТАСом не предвидится (похоже), хочется максимально автоматизировать сию рутинную операцию...
Добрый день, можете написать оф. представителю на форуме в личные сообщения.
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 17:11
antey718 написав:
У меня заканчивается Вика в этом месяца, я так понимаю ТАС карты уже не перевыпускает. Что они предлагают по факту переход на другой тариф с сохранением кред. лимита или закрывают счет?
Перевыпускает. Расслабьтесь )
klug написав:
Сам факт того, що вони оформлюють людину ніби вперше, вимагаючи, у тому числі, явки і паролі, показує, що вони досі не зрозуміли, як скорити фізиків. Тупіша за це лише принцип: "х2 кагалом або нічого". А плачевні результати перших добровольців взагалі не радують. ТАСька взагалі нагадує бюджетну організацію, де кожен за себе, замість того, щоб працювати на спільну мету.
100%. Тазу благодарные не помогут поумнеть.
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