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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 вер, 2019 16:20
Господа, а просветите пожалуйста по оптимальному алгоритму, как "попросить" доплатить кешбек от онлайн-оплаты в Розетке?
Как я понял из предыдущих постов, на такие оплаты кешбек не начисляется.
Достаточно будет написать письмо? Нужно обязательно звонить на горячку? и т.д.
Т.к. решение этого вопроса ТАСом не предвидится (похоже), хочется максимально автоматизировать сию рутинную операцию...
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AmberIT
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 16:30
AmberIT написав:
Господа, а просветите пожалуйста по оптимальному алгоритму, как "попросить" доплатить кешбек от онлайн-оплаты в Розетке?
Как я понял из предыдущих постов, на такие оплаты кешбек не начисляется.
Достаточно будет написать письмо? Нужно обязательно звонить на горячку? и т.д.
Т.к. решение этого вопроса ТАСом не предвидится (похоже), хочется максимально автоматизировать сию рутинную операцию...
Добрый день, можете написать оф. представителю на форуме в личные сообщения.
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 17:11
antey718 написав:
У меня заканчивается Вика в этом месяца, я так понимаю ТАС карты уже не перевыпускает. Что они предлагают по факту переход на другой тариф с сохранением кред. лимита или закрывают счет?
Перевыпускает. Расслабьтесь )
klug написав:
Сам факт того, що вони оформлюють людину ніби вперше, вимагаючи, у тому числі, явки і паролі, показує, що вони досі не зрозуміли, як скорити фізиків. Тупіша за це лише принцип: "х2 кагалом або нічого". А плачевні результати перших добровольців взагалі не радують. ТАСька взагалі нагадує бюджетну організацію, де кожен за себе, замість того, щоб працювати на спільну мету.
100%.
Тут благодарные топят за таз каждый день. А воз и ныне там.
Простой пример, вы видели человека в банке пришедшего за картой? Которому дали кредлим ноль. Он вонял? Он был похож на бомжа? Он был похож на того кто не сможет выплатить 1000 грн своего кредлима? 2000 грн? Это был студент 18 лет?
Тоже думаю что ответ на все мои вопросы: НЕТ
.
Впрочем как и адекватного скоринга и прескоринга, в тасе - тоже нет.
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Maksi2
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 22:37
MASolomko написав: WachtAmRhein написав:
Звонил тазовский робот, приглашали перекредитовать кредитку другого банка...
Начали периодически мониторить кредитную историю в кредитного бюро?
Пару дней назад обращался в контакт-центр, проходил идентификацию для получения ответов на ряд вопросов и после получения ответа от оператора предложили мне установить ТПИН-код, чтобы потом при обращении меня не мучали вопросами операторы. Согласился — перевели на автоответчик, установил код из 4 цифр и при последующем соединении с оператором система запросила этот код. Удабно.
Мне дважды отказали, в октябре 15го и летом 16го. А теперь, когда в убки насрано михой, откажут 146%.
Зачем роботу звонить, хз.
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Додано: Суб 07 вер, 2019 18:02
MASolomko написав:
У вас хоть в отделении в курсе касательно этой фичи, а в Славянске про такую возможность не знают. Знают как это сделать только через закрытие платёжной карты. Или опять для Донецкой области свои "правила игры"
Не только у вас. У меня тоже сначала про перевыпуск начали - я говорю вика не перевыпускается, тогда начали справки о доходах просить - я говорю до 30К ведь не надо? Еле уговорил - потом минут 20 чего-то заполняла задавая вопросы. Потом УБКИ просигналил. Затем звонок из кред отдела - уточняли те же вопросы (нафига было столько времени заполнять?). Пока результата нет никакого, лимит 1,5К как был так и остался, об отказе тоже еще не сообщали...
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Додано: Суб 07 вер, 2019 18:04
clientage написав: mustbe написав:
Хоть кому-то подняли кредлим в сентябре ?
так еще новую методичку не разослали
То у ОфПреда рукописная. Пока её в набор сдатут, пока гранки вычитают, потом будут бумагу закупать на Проззоро. Ждите прозрения менагеров на периферии на Покрова, не раньше
Та не на местах в курсе, но не хотят - судя по всему, потому что результат ожидаемый - 0.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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Додано: Нед 08 вер, 2019 14:58
Панове, питання на засипку. Чи були у когось реверсейли при покупці з кредитної частини Вікенду? І якщо так, куди банк повертав кошти-на кредитну частину Вікенду чи на дебетну?
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Додано: Нед 08 вер, 2019 14:59
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Дебетную!
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