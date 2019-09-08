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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2882288328842885

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 181
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 00:03

  Vorlon написав:Nighthawk
Дебетную!


Ага, дякую, а то у мене таке ЧП сталося, от я і здивувався, що на дебетну кошти повернулися. Всім дякую за роз'яснення!
Nighthawk
 
Повідомлень: 1111
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Подякував: 86 раз.
Подякували: 383 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 11:38

TASCOMBANK, процедура збільшення кредитного ліміту без перевипуску існує тільки для карт Велика п'ятірка та Пудра? Для Вікенду немає такої можливості, все правильно мені сказали у відділенні?
KVV
 
Повідомлень: 171
З нами з: 29.11.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 11:46

Re: ТАСКОМБАНК

Господа, вопрос немного не по теме - как дешевле всего переслать по Украине пару кг зелёных денег? У получателя нет никаких карт. Спасибо.
логан1919
 
Повідомлень: 268
З нами з: 15.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 37 раз.
 
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  #<1 ... 2882288328842885
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