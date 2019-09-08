Ага, дякую, а то у мене таке ЧП сталося, от я і здивувався, що на дебетну кошти повернулися. Всім дякую за роз'яснення!
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Додано: Пон 09 вер, 2019 00:03
Додано: Пон 09 вер, 2019 11:38
TASCOMBANK, процедура збільшення кредитного ліміту без перевипуску існує тільки для карт Велика п'ятірка та Пудра? Для Вікенду немає такої можливості, все правильно мені сказали у відділенні?
Додано: Пон 09 вер, 2019 11:46
Re: ТАСКОМБАНК
Господа, вопрос немного не по теме - как дешевле всего переслать по Украине пару кг зелёных денег? У получателя нет никаких карт. Спасибо.
Додано: Пон 09 вер, 2019 12:30
Вже є можливість збільшення кредліміту по вікенду,але трейти у відділенні. Раніше було повідомлено від представника банку. Подав заявку на збільшення кредліміту,очікую на результат
Додано: Пон 09 вер, 2019 13:14
Re: ТАСКОМБАНК
KVV, пиши в личку представителя адрес отделения — вопрос решат. Не забудь указать адрес отделения и т. п.
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