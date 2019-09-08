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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2883288428852886>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 181
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 00:03

  Vorlon написав:Nighthawk
Дебетную!


Ага, дякую, а то у мене таке ЧП сталося, от я і здивувався, що на дебетну кошти повернулися. Всім дякую за роз'яснення!
Nighthawk
 
Повідомлень: 1111
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 11:38

TASCOMBANK, процедура збільшення кредитного ліміту без перевипуску існує тільки для карт Велика п'ятірка та Пудра? Для Вікенду немає такої можливості, все правильно мені сказали у відділенні?
KVV
 
Повідомлень: 173
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 11:46

Re: ТАСКОМБАНК

Господа, вопрос немного не по теме - как дешевле всего переслать по Украине пару кг зелёных денег? У получателя нет никаких карт. Спасибо.
логан1919
 
Повідомлень: 270
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 12:30

  KVV написав:TASCOMBANK, процедура збільшення кредитного ліміту без перевипуску існує тільки для карт Велика п'ятірка та Пудра? Для Вікенду немає такої можливості, все правильно мені сказали у відділенні?

Вже є можливість збільшення кредліміту по вікенду,але трейти у відділенні. Раніше було повідомлено від представника банку. Подав заявку на збільшення кредліміту,очікую на результат
tarasum
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 12:38

tarasum, так в тому і справа, у відділенні сказали НІТ по Вікенду
KVV
 
Повідомлень: 173
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Подякував: 3 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 13:14

Re: ТАСКОМБАНК

KVV, пиши в личку представителя адрес отделения — вопрос решат. Не забудь указать адрес отделения и т. п.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 13:26

Re: ТАСКОМБАНК

  логан1919 написав:У получателя нет никаких карт

А рахунок в нього є?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 13:57

  Квесторе_поверніться написав:
  логан1919 написав:У получателя нет никаких карт

А рахунок в нього є?

Нет ничего... Только паспорт...
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 14:02

логан1919

пошта або системи переказів грошей (WU, MG ...)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 14:07

  greenozon написав:логан1919

пошта або системи переказів грошей (WU, MG ...)

Какой процент придётся отдать конторе?
логан1919
 
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  #<1 ... 2883288428852886>
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