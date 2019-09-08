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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2883288428852886

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 181
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 14:24

  логан1919 написав:
  greenozon написав:логан1919

пошта або системи переказів грошей (WU, MG ...)

Какой процент придётся отдать конторе?

А хіба поштарі валюту приймають?
Системи переказів беруть прОцент собі і залежності від суми переказу.
Системи переказів це не наш метод.
Куму через Приват валюту на картку кидав коли він в теплих краях відпочивав.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 14:45

ІМХО - пошта малось на увазі,
що мертвих президентів покласти в конверт/бандероль і відправити, як поштове відправлення
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 14:53

  KVV написав:ІМХО - пошта малось на увазі,
що мертвих президентів покласти в конверт/бандероль і відправити, як поштове відправлення

Так робити не варто.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Подякував: 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 15:42

крітікуя - ПРЕДЛАГАЙ (с) укр нар мудрість

я ділюсь власними практичними робочими методами.
Ризики кожен зважує сам для себе.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 15:42

  Квесторе_поверніться написав:Куму через Приват валюту на картку кидав...

Подскажите, что за сервис?
arkavs
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 15:57

  arkavs написав:
  Квесторе_поверніться написав:Куму через Приват валюту на картку кидав...

Подскажите, что за сервис?

Сервіс додаткової картки.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Подякував: 1 раз.
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