А хіба поштарі валюту приймають?
Системи переказів беруть прОцент собі і залежності від суми переказу.
Системи переказів це не наш метод.
Куму через Приват валюту на картку кидав коли він в теплих краях відпочивав.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 вер, 2019 14:24
А хіба поштарі валюту приймають?
Системи переказів беруть прОцент собі і залежності від суми переказу.
Системи переказів це не наш метод.
Куму через Приват валюту на картку кидав коли він в теплих краях відпочивав.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 09 вер, 2019 14:45
ІМХО - пошта малось на увазі,
що мертвих президентів покласти в конверт/бандероль і відправити, як поштове відправлення
Додано: Пон 09 вер, 2019 14:53
Так робити не варто.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 09 вер, 2019 15:42
крітікуя - ПРЕДЛАГАЙ (с) укр нар мудрість
я ділюсь власними практичними робочими методами.
Ризики кожен зважує сам для себе.
+50грн !
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Додано: Пон 09 вер, 2019 15:42
Додано: Пон 09 вер, 2019 15:57
Сервіс додаткової картки.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 09 вер, 2019 21:05
Re: ТАСКОМБАНК
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 09 вер, 2019 22:43
Re: ТАСКОМБАНК
Таскомбанк, разве сотрудники не должны сообщать об отказе поднятия лимита? 5.09 подал заявку в отделении, был запрос в бюро и тишина дальше. Лимит не сильно беспокоит, но попахивает неуважением...
Размер имеет значение.
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