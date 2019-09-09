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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 вер, 2019 06:27
Подскажите,если задолженность по карте погашена 2.09(проводка прошла тем же днём),то когда должен обновиться грейс в тас2ю? Все также отображается до 25.09, вместо 25.10. Карта Б5
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allaliu
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Додано: Вів 10 вер, 2019 07:27
allaliu написав:
Подскажите,если задолженность по карте погашена 2.09(проводка прошла тем же днём),то когда должен обновиться грейс в тас2ю? Все также отображается до 25.09, вместо 25.10. Карта Б5
Можна користуватися б5,а вже новий грейс появиться після 01.10
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tarasum
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