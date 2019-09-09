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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2884288528862887

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 181
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 06:27

Re: ТАСКОМБАНК

Подскажите,если задолженность по карте погашена 2.09(проводка прошла тем же днём),то когда должен обновиться грейс в тас2ю? Все также отображается до 25.09, вместо 25.10. Карта Б5
allaliu
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 07:27

  allaliu написав:Подскажите,если задолженность по карте погашена 2.09(проводка прошла тем же днём),то когда должен обновиться грейс в тас2ю? Все также отображается до 25.09, вместо 25.10. Карта Б5

Можна користуватися б5,а вже новий грейс появиться після 01.10
tarasum
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