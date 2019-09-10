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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2884288528862887

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 181
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 06:27

Re: ТАСКОМБАНК

Подскажите,если задолженность по карте погашена 2.09(проводка прошла тем же днём),то когда должен обновиться грейс в тас2ю? Все также отображается до 25.09, вместо 25.10. Карта Б5
allaliu
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 07:27

  allaliu написав:Подскажите,если задолженность по карте погашена 2.09(проводка прошла тем же днём),то когда должен обновиться грейс в тас2ю? Все также отображается до 25.09, вместо 25.10. Карта Б5

Можна користуватися б5,а вже новий грейс появиться після 01.10
tarasum
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 10:51

  2XL написав:Таскомбанк, разве сотрудники не должны сообщать об отказе поднятия лимита? 5.09 подал заявку в отделении, был запрос в бюро и тишина дальше. Лимит не сильно беспокоит, но попахивает неуважением...

ТАС и уважение к клиентам? Вы только сейчас почувствовали, что попахивает?
У нас в городе только одно отделение и очень давно попахивает. :|
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 11:24

  2XL написав:Таскомбанк, разве сотрудники не должны сообщать об отказе поднятия лимита? 5.09 подал заявку в отделении, был запрос в бюро и тишина дальше. Лимит не сильно беспокоит, но попахивает неуважением...

Дали кредліміт,хоча після повторного звернення,забули повідомити))) таке буває)))
tarasum
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Повідомлень: 236
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 12:05

  tarasum написав:
  2XL написав:Таскомбанк, разве сотрудники не должны сообщать об отказе поднятия лимита? 5.09 подал заявку в отделении, был запрос в бюро и тишина дальше. Лимит не сильно беспокоит, но попахивает неуважением...

Дали кредліміт,хоча після повторного звернення,забули повідомити))) таке буває)))

Ваше повторне звернення було через кілька днів після першого (по телефону чи в банк?) чи повторне мається на увазі, що через 3 місяці після першого?
Slx
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 19:15

  Олег1964 написав:
  2XL написав:Таскомбанк, разве сотрудники не должны сообщать об отказе поднятия лимита? 5.09 подал заявку в отделении, был запрос в бюро и тишина дальше. Лимит не сильно беспокоит, но попахивает неуважением...

ТАС и уважение к клиентам? Вы только сейчас почувствовали, что попахивает?
У нас в городе только одно отделение и очень давно попахивает. :|

Дивно чути... Від ТАСу лише позитивні відчуття - і дівчата гарні та ще й кредитки трьом особам видали без страховки; і касир видає нові долари; і представник на форумі кешбек за Розетку донарахував; і дружині за Пудрою кред.ліміт збільшили через 5 місяців; і ліміти по В5 налили по 29000 грн зі старту;і банкомат заряджений майже завжди.
Я абсолютно задоволений!
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 19:22

maxprofit

говорят Леша сюда идет ...
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 19:30

  IMPRINTER написав:maxprofit

говорят Леша сюда идет ...

Та я вже прочитав, тому цей мій текст ,мабуть, реквієм ...
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 19:40

  IMPRINTER написав:maxprofit

говорят Леша сюда идет ...

Лелик...
А Болик?
guntherhouse777
 
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