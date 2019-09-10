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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 вер, 2019 06:27
Подскажите,если задолженность по карте погашена 2.09(проводка прошла тем же днём),то когда должен обновиться грейс в тас2ю? Все также отображается до 25.09, вместо 25.10. Карта Б5
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allaliu
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Додано: Вів 10 вер, 2019 07:27
allaliu написав:
Подскажите,если задолженность по карте погашена 2.09(проводка прошла тем же днём),то когда должен обновиться грейс в тас2ю? Все также отображается до 25.09, вместо 25.10. Карта Б5
Можна користуватися б5,а вже новий грейс появиться після 01.10
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tarasum
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Додано: Вів 10 вер, 2019 10:51
2XL написав:
Таскомбанк, разве сотрудники не должны сообщать об отказе поднятия лимита? 5.09 подал заявку в отделении, был запрос в бюро и тишина дальше. Лимит не сильно беспокоит, но попахивает неуважением...
ТАС и уважение к клиентам? Вы только сейчас почувствовали, что попахивает?
У нас в городе только одно отделение и очень давно попахивает.
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Олег1964
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Додано: Вів 10 вер, 2019 11:24
2XL написав:
Таскомбанк, разве сотрудники не должны сообщать об отказе поднятия лимита? 5.09 подал заявку в отделении, был запрос в бюро и тишина дальше. Лимит не сильно беспокоит, но попахивает неуважением...
Дали кредліміт,хоча після повторного звернення,забули повідомити))) таке буває)))
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tarasum
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Додано: Вів 10 вер, 2019 12:05
tarasum написав: 2XL написав:
Таскомбанк, разве сотрудники не должны сообщать об отказе поднятия лимита? 5.09 подал заявку в отделении, был запрос в бюро и тишина дальше. Лимит не сильно беспокоит, но попахивает неуважением...
Дали кредліміт,хоча після повторного звернення,забули повідомити))) таке буває)))
Ваше повторне звернення було через кілька днів після першого (по телефону чи в банк?) чи повторне мається на увазі, що через 3 місяці після першого?
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Slx
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Додано: Вів 10 вер, 2019 19:15
Олег1964 написав: 2XL написав:
Таскомбанк, разве сотрудники не должны сообщать об отказе поднятия лимита? 5.09 подал заявку в отделении, был запрос в бюро и тишина дальше. Лимит не сильно беспокоит, но попахивает неуважением...
ТАС и уважение к клиентам? Вы только сейчас почувствовали, что попахивает?
У нас в городе только одно отделение и очень давно попахивает.
Дивно чути... Від ТАСу лише позитивні відчуття - і дівчата гарні та ще й кредитки трьом особам видали без страховки; і касир видає нові долари; і представник на форумі кешбек за Розетку донарахував; і дружині за Пудрою кред.ліміт збільшили через 5 місяців; і ліміти по В5 налили по 29000 грн зі старту;і банкомат заряджений майже завжди.
Я абсолютно задоволений!
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Додано: Вів 10 вер, 2019 19:22
maxprofit
говорят Леша сюда идет ...
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Додано: Вів 10 вер, 2019 19:30
IMPRINTER написав:maxprofit
говорят Леша сюда идет ...
Та я вже прочитав, тому цей мій текст ,мабуть, реквієм ...
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maxprofit
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Додано: Вів 10 вер, 2019 19:40
IMPRINTER написав:maxprofit
говорят Леша сюда идет ...
Лелик...
А Болик?
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guntherhouse777
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Додано: Вів 10 вер, 2019 20:01
IMPRINTER написав:maxprofit
говорят Леша сюда идет ...
Щось Олексій недостатньо відвертий ...щось темнить.
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