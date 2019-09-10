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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 вер, 2019 20:02
IMPRINTER написав:maxprofit
говорят Леша сюда идет ...
Та не, вы чего. Маловероятно
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Faceless
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Додано: Вів 10 вер, 2019 21:00
Slx написав: tarasum написав: 2XL написав:
Таскомбанк, разве сотрудники не должны сообщать об отказе поднятия лимита? 5.09 подал заявку в отделении, был запрос в бюро и тишина дальше. Лимит не сильно беспокоит, но попахивает неуважением...
Дали кредліміт,хоча після повторного звернення,забули повідомити))) таке буває)))
Ваше повторне звернення було через кілька днів після першого (по телефону чи в банк?) чи повторне мається на увазі, що через 3 місяці після першого?
По телефону уточнив через день,працівник казала що підняли кредліміт,але забули налити (((
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tarasum
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