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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2885288628872888

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 181
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 20:02

Re: ТАСКОМБАНК

IMPRINTER написав:maxprofit

говорят Леша сюда идет ...
Та не, вы чего. Маловероятно
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 21:00

  Slx написав:
  tarasum написав:
  2XL написав:Таскомбанк, разве сотрудники не должны сообщать об отказе поднятия лимита? 5.09 подал заявку в отделении, был запрос в бюро и тишина дальше. Лимит не сильно беспокоит, но попахивает неуважением...

Дали кредліміт,хоча після повторного звернення,забули повідомити))) таке буває)))

Ваше повторне звернення було через кілька днів після першого (по телефону чи в банк?) чи повторне мається на увазі, що через 3 місяці після першого?

По телефону уточнив через день,працівник казала що підняли кредліміт,але забули налити (((
tarasum
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