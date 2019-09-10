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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 вер, 2019 20:02
IMPRINTER написав:maxprofit
говорят Леша сюда идет ...
Та не, вы чего. Маловероятно
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Faceless
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Додано: Вів 10 вер, 2019 21:00
Slx написав: tarasum написав: 2XL написав:
Таскомбанк, разве сотрудники не должны сообщать об отказе поднятия лимита? 5.09 подал заявку в отделении, был запрос в бюро и тишина дальше. Лимит не сильно беспокоит, но попахивает неуважением...
Дали кредліміт,хоча після повторного звернення,забули повідомити))) таке буває)))
Ваше повторне звернення було через кілька днів після першого (по телефону чи в банк?) чи повторне мається на увазі, що через 3 місяці після першого?
По телефону уточнив через день,працівник казала що підняли кредліміт,але забули налити (((
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tarasum
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Додано: Вів 10 вер, 2019 21:46
Faceless написав:
IMPRINTER написав:maxprofit
говорят Леша сюда идет ...
Та не, вы чего. Маловероятно
Какой такой Леша? Впрочем это уже не столь важно, скоро прощаюсь с ТАЗом.
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Порт
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Додано: Вів 10 вер, 2019 21:54
maxprofit написав: Олег1964 написав: 2XL написав:
Таскомбанк, разве сотрудники не должны сообщать об отказе поднятия лимита? 5.09 подал заявку в отделении, был запрос в бюро и тишина дальше. Лимит не сильно беспокоит, но попахивает неуважением...
ТАС и уважение к клиентам? Вы только сейчас почувствовали, что попахивает?
У нас в городе только одно отделение и очень давно попахивает.
Дивно чути... Від ТАСу лише позитивні відчуття - і дівчата гарні та ще й кредитки трьом особам видали без страховки; і касир видає нові долари; і представник на форумі кешбек за Розетку донарахував; і дружині за Пудрою кред.ліміт збільшили через 5 місяців; і ліміти по В5 налили по 29000 грн зі старту;і банкомат заряджений майже завжди.
Я абсолютно задоволений!
Сытый голодному не товарищ.
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Олег1964
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Додано: Вів 10 вер, 2019 21:59
Порт написав: Faceless написав:
IMPRINTER написав:maxprofit
говорят Леша сюда идет ...
Та не, вы чего. Маловероятно
Какой такой Леша? Впрочем это уже не столь важно, скоро прощаюсь с ТАЗом.
Леша - это из Аллы.
А шо такое с ТАЗом, не наливают? Там выше пишут, шо классная банка.
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Олег1964
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Додано: Вів 10 вер, 2019 22:11
говорят Леша сюда идет ...[/quote]Та не, вы чего. Маловероятно[/quote]
Какой такой Леша? Впрочем это уже не столь важно, скоро прощаюсь с ТАЗом.[/quote]
Леша - это из Аллы.
А шо такое с ТАЗом, не наливают? Там выше пишут, шо классная банка.
[/quote]
Пастернак, что ли? Тогда точно ничего хорошего ждать не приходится. На заборе тоже много чего пишут. Проценты депозитные маловаты.
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Порт
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Додано: Вів 10 вер, 2019 22:22
maxprofit написав: Олег1964 написав: 2XL написав:
Таскомбанк, разве сотрудники не должны сообщать об отказе поднятия лимита? 5.09 подал заявку в отделении, был запрос в бюро и тишина дальше. Лимит не сильно беспокоит, но попахивает неуважением...
ТАС и уважение к клиентам? Вы только сейчас почувствовали, что попахивает?
У нас в городе только одно отделение и очень давно попахивает.
Дивно чути... Від ТАСу лише позитивні відчуття - і дівчата гарні та ще й кредитки трьом особам видали без страховки; і касир видає нові долари; і представник на форумі кешбек за Розетку донарахував; і дружині за Пудрою кред.ліміт збільшили через 5 місяців; і ліміти по В5 налили по 29000 грн зі старту;і банкомат заряджений майже завжди.
Я абсолютно задоволений!
шо вы курите и где берете? Проснитесь и астанавитесь!
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Maksi2
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Додано: Вів 10 вер, 2019 22:27
Та закиньте їм по пів фонда спочатку - буде вам теж щастя з в5 на 29000 грн ліміта ...
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maxprofit
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