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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2885288628872888

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 181
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 20:02

Re: ТАСКОМБАНК

IMPRINTER написав:maxprofit

говорят Леша сюда идет ...
Та не, вы чего. Маловероятно
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 21:00

  Slx написав:
  tarasum написав:
  2XL написав:Таскомбанк, разве сотрудники не должны сообщать об отказе поднятия лимита? 5.09 подал заявку в отделении, был запрос в бюро и тишина дальше. Лимит не сильно беспокоит, но попахивает неуважением...

Дали кредліміт,хоча після повторного звернення,забули повідомити))) таке буває)))

Ваше повторне звернення було через кілька днів після першого (по телефону чи в банк?) чи повторне мається на увазі, що через 3 місяці після першого?

По телефону уточнив через день,працівник казала що підняли кредліміт,але забули налити (((
tarasum
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 21:46

  Faceless написав:
IMPRINTER написав:maxprofit

говорят Леша сюда идет ...
Та не, вы чего. Маловероятно

Какой такой Леша? Впрочем это уже не столь важно, скоро прощаюсь с ТАЗом.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 21:54

  maxprofit написав:
  Олег1964 написав:
  2XL написав:Таскомбанк, разве сотрудники не должны сообщать об отказе поднятия лимита? 5.09 подал заявку в отделении, был запрос в бюро и тишина дальше. Лимит не сильно беспокоит, но попахивает неуважением...

ТАС и уважение к клиентам? Вы только сейчас почувствовали, что попахивает?
У нас в городе только одно отделение и очень давно попахивает. :|

Дивно чути... Від ТАСу лише позитивні відчуття - і дівчата гарні та ще й кредитки трьом особам видали без страховки; і касир видає нові долари; і представник на форумі кешбек за Розетку донарахував; і дружині за Пудрою кред.ліміт збільшили через 5 місяців; і ліміти по В5 налили по 29000 грн зі старту;і банкомат заряджений майже завжди.
Я абсолютно задоволений!


Сытый голодному не товарищ.
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 21:59

  Порт написав:
  Faceless написав:
IMPRINTER написав:maxprofit

говорят Леша сюда идет ...
Та не, вы чего. Маловероятно

Какой такой Леша? Впрочем это уже не столь важно, скоро прощаюсь с ТАЗом.


Леша - это из Аллы.
А шо такое с ТАЗом, не наливают? Там выше пишут, шо классная банка. :?
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 22:11

говорят Леша сюда идет ...[/quote]Та не, вы чего. Маловероятно[/quote]
Какой такой Леша? Впрочем это уже не столь важно, скоро прощаюсь с ТАЗом.[/quote]

Леша - это из Аллы.
А шо такое с ТАЗом, не наливают? Там выше пишут, шо классная банка. :?[/quote]

Пастернак, что ли? Тогда точно ничего хорошего ждать не приходится. На заборе тоже много чего пишут. Проценты депозитные маловаты.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 22:22

  maxprofit написав:
  Олег1964 написав:
  2XL написав:Таскомбанк, разве сотрудники не должны сообщать об отказе поднятия лимита? 5.09 подал заявку в отделении, был запрос в бюро и тишина дальше. Лимит не сильно беспокоит, но попахивает неуважением...

ТАС и уважение к клиентам? Вы только сейчас почувствовали, что попахивает?
У нас в городе только одно отделение и очень давно попахивает. :|

Дивно чути... Від ТАСу лише позитивні відчуття - і дівчата гарні та ще й кредитки трьом особам видали без страховки; і касир видає нові долари; і представник на форумі кешбек за Розетку донарахував; і дружині за Пудрою кред.ліміт збільшили через 5 місяців; і ліміти по В5 налили по 29000 грн зі старту;і банкомат заряджений майже завжди.
Я абсолютно задоволений!

шо вы курите и где берете? Проснитесь и астанавитесь!
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 22:27

Re: ТАСКОМБАНК

Та закиньте їм по пів фонда спочатку - буде вам теж щастя з в5 на 29000 грн ліміта ...
maxprofit
 
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