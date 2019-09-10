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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 вер, 2019 06:59
Олег1964 написав: Порт написав:
говорят Леша сюда идет ...
Он, Постернак. Суши весла, любители ТАЗа.
А 13 сентября исполняется 6 месяцев, как Тигипко ушел с председателя правления... все одно к одному... нада дрипать.
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Додано: Сер 11 вер, 2019 08:11
Олег1964 написав: Порт написав:
говорят Леша сюда идет ...
Он, Постернак. Суши весла, любители ТАЗа.
а не спешите нас хоронить (с)
ЗЫ "льоше" тут мало что можно сломать в виду отсутствия ломаемого, гг
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Setta
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Додано: Сер 11 вер, 2019 08:29
maxprofit написав:
Та закиньте їм по пів фонда спочатку - буде вам теж щастя з в5 на 29000 грн ліміта ...
Лежит чуть больше фонда - лимит как был, так и остался на в5 - 1к)))))
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логан1919
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Додано: Сер 11 вер, 2019 08:35
Setta написав:
ЗЫ "льоше" тут мало что можно сломать в виду отсутствия ломаемого, гг
Например, могут кешью получиться, вместо нормального КБ, РД появится, комиссии на вход. Мало ли какой полёт фантазии
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Amid
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Додано: Сер 11 вер, 2019 08:43
Amid написав: Setta написав:
ЗЫ "льоше" тут мало что можно сломать в виду отсутствия ломаемого, гг
Например, могут кешью получиться, вместо нормального КБ, РД появится, комиссии на вход. Мало ли какой полёт фантазии
12-ти факторная авторизация...
Какой свв был у Вашей третьей по счету закрытой карты после второго этапа декоммунизации?)
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guntherhouse777
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