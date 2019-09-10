RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2886288728882889

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 181
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 06:59

  Олег1964 написав:
  Порт написав:говорят Леша сюда идет ...


Он, Постернак. Суши весла, любители ТАЗа. :mrgreen:


А 13 сентября исполняется 6 месяцев, как Тигипко ушел с председателя правления... все одно к одному... нада дрипать.
Ferlakur
 
Повідомлень: 3141
З нами з: 14.10.08
Подякував: 183 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 08:11

  Олег1964 написав:
  Порт написав:говорят Леша сюда идет ...


Он, Постернак. Суши весла, любители ТАЗа. :mrgreen:


а не спешите нас хоронить (с) :mrgreen:

ЗЫ "льоше" тут мало что можно сломать в виду отсутствия ломаемого, гг
Setta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 659
З нами з: 13.02.07
Подякував: 6 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 08:29

  maxprofit написав:Та закиньте їм по пів фонда спочатку - буде вам теж щастя з в5 на 29000 грн ліміта ...

Лежит чуть больше фонда - лимит как был, так и остался на в5 - 1к)))))
логан1919
 
Повідомлень: 272
З нами з: 15.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 08:35

Re: ТАСКОМБАНК

  Setta написав:ЗЫ "льоше" тут мало что можно сломать в виду отсутствия ломаемого, гг

Например, могут кешью получиться, вместо нормального КБ, РД появится, комиссии на вход. Мало ли какой полёт фантазии
Amid
 
Повідомлень: 1151
З нами з: 12.06.08
Подякував: 114 раз.
Подякували: 170 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 08:43

  Amid написав:
  Setta написав:ЗЫ "льоше" тут мало что можно сломать в виду отсутствия ломаемого, гг

Например, могут кешью получиться, вместо нормального КБ, РД появится, комиссии на вход. Мало ли какой полёт фантазии

12-ти факторная авторизация...
Какой свв был у Вашей третьей по счету закрытой карты после второго этапа декоммунизации?)
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4097
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 279 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 09:59

  maxprofit написав:Та закиньте їм по пів фонда спочатку - буде вам теж щастя з в5 на 29000 грн ліміта ...

Дуже наївно. :lol:
  Олег1964 написав:Закинули. Подождали. Лимита нету. Слили обратно. :|

К чему такой необоснованный риск??? Хотя слить смогли это уже достижение тут.
  логан1919 написав:Лежит чуть больше фонда - лимит как был, так и остался на в5 - 1к)))))

Больше ложить некуда было? Есть более комфортные места. Слава богу их много. А тут я бы спать не смог, это как само-истязание какое то.
Maksi2
 
Повідомлень: 188
З нами з: 18.06.19
Подякував: 47 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 10:38

  логан1919 написав:Больше ложить некуда было? Есть более комфортные места. Слава богу их много. А тут я бы спать не смог, это как само-истязание какое то.


Одно время было (почти год назад) - 17.75%. Вот ждём столбики, под 19%...
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
Повідомлень: 1726
З нами з: 19.02.09
Подякував: 48 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2886288728882889
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, mephala, stadtisch і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (76039)
11.09.2019 12:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.