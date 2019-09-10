Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2887288828892890 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 181 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 17% 30 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 22% 40 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 19% 34 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 51 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 14% 26 Всього голосів : 181 Додано: Сер 11 вер, 2019 13:09 Re: ТАСКОМБАНК wig написав: Там принимают любую распечатку, хоть скриншот, печать не обязательно. Все равно деньги отслеживаются по тем кодам, что вы написали в назначении платежа. Там принимают любую распечатку, хоть скриншот, печать не обязательно. Все равно деньги отслеживаются по тем кодам, что вы написали в назначении платежа.



Где взять этот скриншот если после оплаты я немогу вообще сформировать никакую бумагу с реквизитами через их ИБ, а в выписке по счету которую мне горячка предлагает взять в отделении возможно пишется просто назначение платежа за выдачу паспорта без реквизитов получателя.



P.S. я еще оплату не сделал на сайте ДМС, просто недавно брал ЖД билеты и квитанцию не могу сформировать в ИБ, а в выписке тоже нет реквизитов получателя, пишется назначение платежа кому была оплата без полных реквизитов получателя, я пока боюсь платить т.к. не уверен что после оплаты на сайте ДМС мне сразу сформируют квитанцию которую я смогу сохранить и принести в ДМС, если сайт автоматом не сформирует то где потом брать эту квитанцию Где взять этот скриншот если после оплаты я немогу вообще сформировать никакую бумагу с реквизитами через их ИБ, а в выписке по счету которую мне горячка предлагает взять в отделении возможно пишется просто назначение платежа за выдачу паспорта без реквизитов получателя.P.S. я еще оплату не сделал на сайте ДМС, просто недавно брал ЖД билеты и квитанцию не могу сформировать в ИБ, а в выписке тоже нет реквизитов получателя, пишется назначение платежа кому была оплата без полных реквизитов получателя, я пока боюсь платить т.к. не уверен что после оплаты на сайте ДМС мне сразу сформируют квитанцию которую я смогу сохранить и принести в ДМС, если сайт автоматом не сформирует то где потом брать эту квитанцию Михалыч Повідомлень: 1168 З нами з: 01.03.16 Подякував: 18 раз. Подякували: 361 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 вер, 2019 13:36 Михалыч написав: P.S. я еще оплату не сделал на сайте ДМС, P.S. я еще оплату не сделал на сайте ДМС,



Не платите на сайте ДМС, там же комиссия конская, 28 грн если память не изменяет.

Кешбек не перекроет.

Платите через Приват24 (1 грн) или приватовский терминал (2грн). Там и квитанцию нормальную возьмете. Не платите на сайте ДМС, там же комиссия конская, 28 грн если память не изменяет.Кешбек не перекроет.Платите через Приват24 (1 грн) или приватовский терминал (2грн). Там и квитанцию нормальную возьмете. Ferlakur Повідомлень: 3142 З нами з: 14.10.08 Подякував: 183 раз. Подякували: 130 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 вер, 2019 13:52 Ferlakur написав: Михалыч написав: P.S. я еще оплату не сделал на сайте ДМС, P.S. я еще оплату не сделал на сайте ДМС,



Не платите на сайте ДМС, там же комиссия конская, 28 грн если память не изменяет.

Кешбек не перекроет.

Платите через Приват24 (1 грн) или приватовский терминал (2грн). Там и квитанцию нормальную возьмете. Не платите на сайте ДМС, там же комиссия конская, 28 грн если память не изменяет.Кешбек не перекроет.Платите через Приват24 (1 грн) или приватовский терминал (2грн). Там и квитанцию нормальную возьмете.



Там комиссия, не спорю, но подошел к девочкам в отделение привата они сказали, что у них нет реквизитов для оплаты, позвонил на их гор линию они тоже говорят у нас нет реквизитов, платить надо именно тому районному ДМС Одессы на его реквизиты в котором буду оформлять. Поехать мне в ДМС за реквизитами далеко и дорого, оно того не стоит, поэтому решил заплатить на их сайте.



Я при формировании оплаты на сайте ДМС когда жму на показать детали вижу реквизиты но, что куда заполнять до конца не пойму так же как не пойму полные это реквизиты или нет.









Если кто знает где в интернете можно получить реквизиты районных ДМС для оплаты за ID карту подскажите плиз, или может у каких банках в их ИБ есть уже готовые шаблоны для оплаты в районных ДМС, есть еще карты привата, ощада, форворда, альфы, может кто знает в их ИБ есть такая фишка с готовыми шаблонами для оплаты в районных ДМС Там комиссия, не спорю, но подошел к девочкам в отделение привата они сказали, что у них нет реквизитов для оплаты, позвонил на их гор линию они тоже говорят у нас нет реквизитов, платить надо именно тому районному ДМС Одессы на его реквизиты в котором буду оформлять. Поехать мне в ДМС за реквизитами далеко и дорого, оно того не стоит, поэтому решил заплатить на их сайте.Я при формировании оплаты на сайте ДМС когда жму на показать детали вижу реквизиты но, что куда заполнять до конца не пойму так же как не пойму полные это реквизиты или нет.Если кто знает где в интернете можно получить реквизиты районных ДМС для оплаты за ID карту подскажите плиз, или может у каких банках в их ИБ есть уже готовые шаблоны для оплаты в районных ДМС, есть еще карты привата, ощада, форворда, альфы, может кто знает в их ИБ есть такая фишка с готовыми шаблонами для оплаты в районных ДМС Михалыч Повідомлень: 1168 З нами з: 01.03.16 Подякував: 18 раз. Подякували: 361 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2887288828892890 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: SHURICK76 Stringer і 6 гостейМодератори: ТупУм