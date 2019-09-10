Где взять этот скриншот если после оплаты я немогу вообще сформировать никакую бумагу с реквизитами через их ИБ, а в выписке по счету которую мне горячка предлагает взять в отделении возможно пишется просто назначение платежа за выдачу паспорта без реквизитов получателя.
P.S. я еще оплату не сделал на сайте ДМС, просто недавно брал ЖД билеты и квитанцию не могу сформировать в ИБ, а в выписке тоже нет реквизитов получателя, пишется назначение платежа кому была оплата без полных реквизитов получателя, я пока боюсь платить т.к. не уверен что после оплаты на сайте ДМС мне сразу сформируют квитанцию которую я смогу сохранить и принести в ДМС, если сайт автоматом не сформирует то где потом брать эту квитанцию