Додано: Сер 11 вер, 2019 13:52

Ferlakur написав: Михалыч написав: P.S. я еще оплату не сделал на сайте ДМС, P.S. я еще оплату не сделал на сайте ДМС,



Не платите на сайте ДМС, там же комиссия конская, 28 грн если память не изменяет.

Кешбек не перекроет.

Платите через Приват24 (1 грн) или приватовский терминал (2грн). Там и квитанцию нормальную возьмете. Не платите на сайте ДМС, там же комиссия конская, 28 грн если память не изменяет.Кешбек не перекроет.Платите через Приват24 (1 грн) или приватовский терминал (2грн). Там и квитанцию нормальную возьмете.

Там комиссия, не спорю, но подошел к девочкам в отделение привата они сказали, что у них нет реквизитов для оплаты, позвонил на их гор линию они тоже говорят у нас нет реквизитов, платить надо именно тому районному ДМС Одессы на его реквизиты в котором буду оформлять. Поехать мне в ДМС за реквизитами далеко и дорого, оно того не стоит, поэтому решил заплатить на их сайте.Я при формировании оплаты на сайте ДМС когда жму на показать детали вижу реквизиты но, что куда заполнять до конца не пойму так же как не пойму полные это реквизиты или нет.Если кто знает где в интернете можно получить реквизиты районных ДМС для оплаты за ID карту подскажите плиз, или может у каких банках в их ИБ есть уже готовые шаблоны для оплаты в районных ДМС, есть еще карты привата, ощада, форворда, альфы, может кто знает в их ИБ есть такая фишка с готовыми шаблонами для оплаты в районных ДМС