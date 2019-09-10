wig написав:Там принимают любую распечатку, хоть скриншот, печать не обязательно. Все равно деньги отслеживаются по тем кодам, что вы написали в назначении платежа.
Где взять этот скриншот если после оплаты я немогу вообще сформировать никакую бумагу с реквизитами через их ИБ, а в выписке по счету которую мне горячка предлагает взять в отделении возможно пишется просто назначение платежа за выдачу паспорта без реквизитов получателя.
P.S. я еще оплату не сделал на сайте ДМС, просто недавно брал ЖД билеты и квитанцию не могу сформировать в ИБ, а в выписке тоже нет реквизитов получателя, пишется назначение платежа кому была оплата без полных реквизитов получателя, я пока боюсь платить т.к. не уверен что после оплаты на сайте ДМС мне сразу сформируют квитанцию которую я смогу сохранить и принести в ДМС, если сайт автоматом не сформирует то где потом брать эту квитанцию
Михалыч написав:P.S. я еще оплату не сделал на сайте ДМС,
Не платите на сайте ДМС, там же комиссия конская, 28 грн если память не изменяет. Кешбек не перекроет. Платите через Приват24 (1 грн) или приватовский терминал (2грн). Там и квитанцию нормальную возьмете.
Михалыч написав:P.S. я еще оплату не сделал на сайте ДМС,
Не платите на сайте ДМС, там же комиссия конская, 28 грн если память не изменяет. Кешбек не перекроет. Платите через Приват24 (1 грн) или приватовский терминал (2грн). Там и квитанцию нормальную возьмете.
Там комиссия, не спорю, но подошел к девочкам в отделение привата они сказали, что у них нет реквизитов для оплаты, позвонил на их гор линию они тоже говорят у нас нет реквизитов, платить надо именно тому районному ДМС Одессы на его реквизиты в котором буду оформлять. Поехать мне в ДМС за реквизитами далеко и дорого, оно того не стоит, поэтому решил заплатить на их сайте.
Я при формировании оплаты на сайте ДМС когда жму на показать детали вижу реквизиты но, что куда заполнять до конца не пойму так же как не пойму полные это реквизиты или нет.
Если кто знает где в интернете можно получить реквизиты районных ДМС для оплаты за ID карту подскажите плиз, или может у каких банках в их ИБ есть уже готовые шаблоны для оплаты в районных ДМС, есть еще карты привата, ощада, форворда, альфы, может кто знает в их ИБ есть такая фишка с готовыми шаблонами для оплаты в районных ДМС
у Вас на картинке есть все реквизиты для платежа. берёте любой банк и шлёте СЕП - на такую сумму например в авале , в кредо, альфе, коко - это бесплатно, тас возьмёт 5 грн, бегемот 3 грн, отп 2 грн, сима-2
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Михалыч написав:Если кто знает где в интернете можно получить реквизиты районных ДМС для оплаты
Реквизиты можно взять тут : https://dmsu.gov.ua/services/payment.html Но достаточно знать только номер счета, в вашем случае 37117031079609. Остальные реквизиты уже прописаны в базе Привата. Заходите в ПРиват24-> Мои платежи, там вбиваете номер этого счета, оно сразу подтянет, что это ГУ ДМСУ в Одеской области, жмете дальше, выбираете вид услуги (код 660017), потом свой районный сектор, и вперед.
Михалыч написав:P.S. я еще оплату не сделал на сайте ДМС,
Не платите на сайте ДМС, там же комиссия конская, 28 грн если память не изменяет. Кешбек не перекроет. Платите через Приват24 (1 грн) или приватовский терминал (2грн). Там и квитанцию нормальную возьмете.
тут - есть один момент в некоторых гос. учреждениях - требуют оригинал квитанции с мокрой печатью и подписью. квитанция с терминала бегемота не катит - так как нужно в отделении хорошо просить что-бы туда поставили печать
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642