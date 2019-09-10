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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2888288928902891>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 181
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 13:09

Re: ТАСКОМБАНК

  wig написав:Там принимают любую распечатку, хоть скриншот, печать не обязательно. Все равно деньги отслеживаются по тем кодам, что вы написали в назначении платежа.


Где взять этот скриншот если после оплаты я немогу вообще сформировать никакую бумагу с реквизитами через их ИБ, а в выписке по счету которую мне горячка предлагает взять в отделении возможно пишется просто назначение платежа за выдачу паспорта без реквизитов получателя.

P.S. я еще оплату не сделал на сайте ДМС, просто недавно брал ЖД билеты и квитанцию не могу сформировать в ИБ, а в выписке тоже нет реквизитов получателя, пишется назначение платежа кому была оплата без полных реквизитов получателя, я пока боюсь платить т.к. не уверен что после оплаты на сайте ДМС мне сразу сформируют квитанцию которую я смогу сохранить и принести в ДМС, если сайт автоматом не сформирует то где потом брать эту квитанцию :?
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 13:36

  Михалыч написав:P.S. я еще оплату не сделал на сайте ДМС,


Не платите на сайте ДМС, там же комиссия конская, 28 грн если память не изменяет.
Кешбек не перекроет.
Платите через Приват24 (1 грн) или приватовский терминал (2грн). Там и квитанцию нормальную возьмете.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 13:52

  Ferlakur написав:
  Михалыч написав:P.S. я еще оплату не сделал на сайте ДМС,


Не платите на сайте ДМС, там же комиссия конская, 28 грн если память не изменяет.
Кешбек не перекроет.
Платите через Приват24 (1 грн) или приватовский терминал (2грн). Там и квитанцию нормальную возьмете.


Там комиссия, не спорю, но подошел к девочкам в отделение привата они сказали, что у них нет реквизитов для оплаты, позвонил на их гор линию они тоже говорят у нас нет реквизитов, платить надо именно тому районному ДМС Одессы на его реквизиты в котором буду оформлять. Поехать мне в ДМС за реквизитами далеко и дорого, оно того не стоит, поэтому решил заплатить на их сайте.

Я при формировании оплаты на сайте ДМС когда жму на показать детали вижу реквизиты но, что куда заполнять до конца не пойму так же как не пойму полные это реквизиты или нет.


Зображення

Если кто знает где в интернете можно получить реквизиты районных ДМС для оплаты за ID карту подскажите плиз, или может у каких банках в их ИБ есть уже готовые шаблоны для оплаты в районных ДМС, есть еще карты привата, ощада, форворда, альфы, может кто знает в их ИБ есть такая фишка с готовыми шаблонами для оплаты в районных ДМС :?:
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 14:14

Не скажу за карту, а при записи на оформление заграна на сайте дмс предлагало скачать квитанцию с реквизитами, именно, для нужного отделения.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 14:17

Михалыч
Та ви певно тролите нас. Ось же ж у вас і повні реквізити є, де кожне поле підписане, і у П24 шаблон є (знаходиться за ЄДРПОУ):
Зображення
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 14:22

Михалыч

у Вас на картинке есть все реквизиты для платежа.
берёте любой банк и шлёте СЕП - на такую сумму например в авале , в кредо, альфе, коко - это бесплатно,
тас возьмёт 5 грн, бегемот 3 грн, отп 2 грн, сима-2
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 14:24

  Михалыч написав:Если кто знает где в интернете можно получить реквизиты районных ДМС для оплаты


Реквизиты можно взять тут : https://dmsu.gov.ua/services/payment.html
Но достаточно знать только номер счета, в вашем случае 37117031079609. Остальные реквизиты уже прописаны в базе Привата. Заходите в ПРиват24-> Мои платежи, там вбиваете номер этого счета, оно сразу подтянет, что это ГУ ДМСУ в Одеской области, жмете дальше, выбираете вид услуги (код 660017), потом свой районный сектор, и вперед.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 14:36

  Ferlakur написав:
  Михалыч написав:P.S. я еще оплату не сделал на сайте ДМС,


Не платите на сайте ДМС, там же комиссия конская, 28 грн если память не изменяет.
Кешбек не перекроет.
Платите через Приват24 (1 грн) или приватовский терминал (2грн). Там и квитанцию нормальную возьмете.


тут - есть один момент в некоторых гос. учреждениях - требуют оригинал квитанции с мокрой печатью и подписью.
квитанция с терминала бегемота не катит - так как нужно в отделении хорошо просить что-бы туда поставили печать
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 14:43

  uaprofi написав:квитанция с терминала бегемота не катит - так как нужно в отделении хорошо просить что-бы туда поставили печать

В ДМСУ берут чеки. Да у них самих терминал стоит (правда, с конской комиссией), который так же выдает чеки без всяких печатей.
Прокатывает и распечатка с привата, хоть с печатью, хоть без.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 14:57

  wig написав:
  uaprofi написав:квитанция с терминала бегемота не катит - так как нужно в отделении хорошо просить что-бы туда поставили печать

В ДМСУ берут чеки. Да у них самих терминал стоит (правда, с конской комиссией), который так же выдает чеки без всяких печатей.
Прокатывает и распечатка с привата, хоть с печатью, хоть без.


тогда бегемот идеальный вариант - так как квитанцию распечатает любой их терминал ;)
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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